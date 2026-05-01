Το ελαιόλαδο απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό: Νέος φορέας χαράσσει στρατηγική εξωστρέφειας

Μέσω ενός νεοσύστατου φορέα γίνεται προσπάθεια «αντεπίθεσης» για το ελληνικό ελαιόλαδο προκειμένου να ανταπεξέλθει απέναντι στον διεθνή ανταγωνισμό και στο εμπόριο.

Η προσπάθεια γίνεται μέσω του Συνδέσμου Παραγωγής, Εμπορίας και Τυποποίησης Ελληνικού Ελαιόλαδου (ΣΥΠΕΤΕΕΛ), που σχεδιάζει να προωθήσει το ελληνικό προιον στο διεθνές εμπόριο.

Τα ιδρυτικά μέλη του ΣΥΠΕΤΕΕΛ είναι 20 και αντιπροσωπεύουν το 35% του μέσου όρου του συνολικά παραγόμενου ελληνικού ελαιόλαδου (περίπου 75.000 τόνους).

Ο προσωρινός πρόεδρος του Συνδέσμου, Δημήτρης Φάββας, ανέφερε πως πέρα από την υπάρχουσα συμμετοχή, σκοπός τους είναι να μεγαλώσουν και άλλο και να εκπροσωπήσουν το ελληνικό ελαιόλαδο δημιουργώντας καθαρή στρατηγική, αλλά και έχοντας συμπαράσταση από την Πολιτεία ως προς το εμπόριο του προϊόντος τους

Αναζήτηση συντονισμένων προσπαθειών

«Βλέπουμε ότι για το συγκεκριμένο προϊόν δεν υπάρχει στρατηγική. Εμείς, οι άνθρωποι που το ζούμε καθημερινά, ερχόμαστε να δημιουργήσουμε κάτι θεσμικό, μέσα από το οποίο να μπορούμε να διεκδικήσουμε παρεμβάσεις από την οργανωμένη Πολιτεία, τις περιφέρειες, τα επιμελητήρια, τον τουριστικό κλάδο, ακόμη και το Υπουργείο Παιδείας», ανέφερε χαρακτηριστικά στο ΑΠΕ – ΜΠΕ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ο παραγωγός πρέπει να έχει τον χώρο να υπάρχει και ο καταναλωτής να πληρώνει αυτό το ευγενές προϊόν, βασικό της μεσογειακής διατροφής, σε μια έντιμη τιμή» καθώς όλοι οι υπόλοιποι ενδιάμεσοι δεν έχουν λόγο ύπαρξης χωρίς αυτές τις δύο κατηγορίες.

Όπως επισήμανε, μέχρι σήμερα, επιμέρους τμήματα της αγοράς του ελαιόλαδου έχουν εκπροσωπηθεί, όχι όμως η συνολική αλυσίδα, από την παραγωγή έως το τελευταίο στάδιο πριν από τον καταναλωτή. Έτσι, «εκ των αποτελεσμάτων βλέπουμε ότι το ελληνικό ελαιόλαδο υπολείπεται στον διεθνή ανταγωνισμό, γιατί δεν υπήρξαν συντονισμένες προσπάθειες».

Η σύνδεση με τον τουρισμό

Ο προσωρινός πρόεδρος του ΣΥΠΕΤΕΕΛ στάθηκε και στον ρόλο που παίζουν τα προϊόντα που παράγονται στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα το ελαιόλαδο, ως προς την προσέλκυση τουρισμού.

Συγκεκριμένα, μιλώντας για την εστίαση και τον τουρισμό, ανέφερε ότι η νομοθεσία για την κλειστή φιάλη ελαιολάδου στα τραπέζια δεν εφαρμόζεται επαρκώς. «Πουλάμε Ελλάδα στο τουριστικό προϊόν, χωρίς Ελλάδα μέσα», δήλωσε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε πως το τουριστικό μοντέλο πρέπει να συνδεθεί ουσιαστικά με την ελληνική διατροφή και την εγχώρια παραγωγή.

Παράλληλα, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη ενίσχυσης της ταυτότητας του ελληνικού προϊόντος. «Πριν από ενάμιση χρόνο η Ιταλία πουλούσε μόνο με το “made in Italy” στη διπλάσια τιμή το ελαιόλαδό της, σε σχέση με αυτό που απολάμβανε ο Έλληνας παραγωγός».