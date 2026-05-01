Καύσιμα: Επιδοτήσεις και πλαφόν «παλεύουν» τον νέο γύρο ανόδου στις τιμές

Με κρατικές επιδοτήσεις επιχειρείται να μετριαστεί το νέο διεθνές κύμα αύξησης στα καύσιμα λόγω των αναταραχών στο μέτωπο του πολέμου στο Ιράν.

Οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα όπως και η αβεβαιότητα για τη διαμόρφωσή τους το προσεχές διάστημα καθώς οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα κινούνται σε επίπεδα – ρεκόρ τετραετίας. Η μέση πανελλαδική τιμή της αμόλυβδης που ξεπέρασε τα 2,07 ευρώ ανά λίτρο στις αρχές Απριλίου, κυμαίνεται πλέον κοντά στα 2 ευρώ ανά λίτρο. Στο ντίζελ που είχε υπερβεί και τα 2,1 ευρώ το λίτρο, έχει υποχωρήσει κάτω από 1,9 ευρώ, έχοντας τις κρατικές επιδοτήσεις ύψους 20 λεπτών ανά λίτρο (που αναμένεται να συνεχιστούν και τον Μάϊο), αλλά και πλαφόν στα περιθώρια κέρδους χονδρικής και λιανικής.

Την Πέμπτη (30.5.2026) η αμόλυβδη είχε ήδη ξεφεύγει πάνω από τα 2 ευρώ, με την 100άρα κοντά στα 2,30 ευρώ το λίτρο αποτελώντας το ακριβότερο καύσιμο. Σημειώνεται πως οι τιμές, τόσο της αμόλυβδης όσο και του ντίζελ, βρέθηκαν πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο ήδη πριν το Πάσχα. Ακολούθησε αποκλιμάκωση, ειδικά στο ντίζελ, που βρέθηκε και κάτω και από τα 1,80 ευρώ, μετά την εφαρμογή του μέτρου της κυβέρνησης για επιδότηση της διυλιστηριακής τιμής.

Όμως αυτή η «διόρθωση» των τιμών που παρατηρήσαμε το τελευταίο διάστημα δεν θα έχει συνέχεια. Πρατηριούχοι και παράγοντες της αγοράς προειδοποιούν για νέα σημαντική αύξηση καθώς τα διυλιστήρια τις τελευταίες ημέρες προμηθεύονται το Brent σε υψηλότερες τιμές.

Επιδοτήσεις σε ευάλωτες ομάδες

Το πλαφόν δεν είναι το μόνο «όπλο» στη φαρέτρα της κυβέρνησης, καθώς πλέον έχει δοθεί η συγκατάθεση της Κομισιόν για κρατικές παρεμβάσεις των κρατών – μελών σε ευάλωτες κατηγορίες πολιτών.

Συγκεκριμένα, η Κομισιόν έχει ανακοινώσει ότι θα επιτρέψει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2026 στα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβούν σε κρατικές ενισχύσεις για τη στήριξη της γεωργίας, της αλιείας, των μεταφορών και των ενεργοβόρων βιομηχανιών.

Οι παραπάνω τομείς είναι σύμφωνα με την Κομισιόν οι πιο εκτεθειμένοι στις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν και για αυτό τον λόγο θα επιτρέπεται, κατ’ εξαίρεση των κανόνων της ΕΕ, η κρατική χρηματοδότηση. Η διάρκεια του πλαισίου κρατικής ενίσχυσης θα επανεξεταστεί, ανάλογα με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.