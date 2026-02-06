ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΔΗΣΗ
Μακρο-οικονομία

Ηλεκτρικό ρεύμα: Γιατί συνεχίζουν να αυξάνονται οι ελληνικές εξαγωγές

Ολοένα και μεγαλύτερο μέρος της περιφερειακής ζήτησης καλύπτει η Ελλάδα
market stock graph and index information with city light and electricity and energy facility industry and business background
iStock
Χάρης Αποσπόρης

Οι εξαγωγές του ηλεκτρικού ρεύματος της χώρας μας δεκαπλασιάστηκαν το 2025 σε ετήσια βάση σε πάνω από 3 TWh. Τα πρώτα στοιχεία για το 2026 δείχνουν ότι η τάση συνεχίζεται αμείωτη και μάλιστα με περαιτέρω άνοδο.

Σύμφωνα με το μηνιαίο δελτίο του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, το 24% της «δεξαμενής» του παραγόμενου ηλεκτρικού ρεύματος απορροφήθηκε για τις εξαγωγές τον Ιανουάριο. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές βρέθηκαν μόλις στο 5% του μείγματος της χώρας μας.

Η τάση αποτυπώνεται στο παρακάτω διάγραμμα, όπου με κόκκινο βλέπουμε τις εξαγωγές ως ποσοστό της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας ανά μήνα:

diagramma energeia

Οι υψηλές πτήσεις των εξαγωγών έχουν εύκολη εξήγηση, καθώς στα Βαλκάνια παρατηρείται έντονη άνοδος της ζήτησης για ηλεκτρισμό το τελευταίο διάστημα. Σύμφωνα με το Montel, σε χώρες από την Αυστρία έως τη Βουλγαρία η ζήτηση κινείται σε επίπεδο-ρεκόρ συγκριτικά με τα τελευταία 3-5 χρόνια.

Οι λόγοι για το φαινόμενο είναι η αυξημένη ανάγκη για θέρμανση λόγω του ψύχους, οι υψηλές εισαγωγές της Ουκρανίας και η χαμηλή παραγωγή των φωτοβολταϊκών.

Ως αποτέλεσμα, οι τιμές χονδρικής στις γύρω χώρες έχουν αυξηθεί τελευταία. Εξαίρεση, πάντως, αποτελεί η Ελλάδα που έχει προστατευτεί σε σημαντικό βαθμό λόγω του εξαγωγικού της χαρακτήρα.

diagramma energeia

Στο παραπάνω διάγραμμα φαίνεται πως τον Ιανουάριο η χώρα μας είχε αρκετά χαμηλότερη τιμή σε σχέση με την Ιταλία και τη Βουλγαρία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
116
103
102
101
75
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo