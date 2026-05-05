Παγιώνεται στα 110 δολάρια το πετρέλαιο, καθώς τα δυσκολότερα έπονται μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν – Σπάνε κάθε ρεκόρ τα «εικονικά» βαρέλια

ΗΠΑ και Ιράν δοκιμάζουν διαρκώς τις αντοχές ο ένας του άλλου με επίκεντρο τα Στενά του Ορμούζ, σε έναν αγώνα με βασικό χαμένο την παγκόσμια οικονομία. Τα τελευταία εικοσιτετράωρα η ένταση δείχνει να έχει αναζωπυρωθεί, αν και η «ομίχλη του πολέμου» είναι βαριά και κανείς δεν μπορεί να εξακριβώσει τί ακριβώς έχει ή δεν έχει συμβεί επί του πεδίου.

Φαίνεται, πάντως, ότι οι ΗΠΑ είναι πρόθυμες να κινηθούν πιο δυναμικά στο εξής με ζητούμενο το άνοιγμα των Στενών. Κρίνοντας από τη χθεσινή ημέρα, ο στόχος τους παραμένει απατηλός, αφού κανένα εμπορικό πλοίο δεν είναι διατεθειμένο να αποπειραθεί να περάσει ενόσω διατηρείται η ένταση και συνεχίζεται η απειλή του Ιράν.

Πρόσθετος «πονοκέφαλος» για τους Αμερικανούς είναι η νέα ναρκοθέτηση στην οποία φέρεται να προχώρησε το Ιράν όλο το προηγούμενο διάστημα της εκεχειρίας. Οι θαλάσσιες οδοί στα Στενά έχουν περιοριστεί ακόμα περισσότερο, ενώ προκύπτει και θέμα ασφαλείας για τα ίδια τα πολεμικά πλοία που θα μπορούσαν να εισέλθουν.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον είδαμε επίσης την επιτυχημένη απόπειρα των Ιρανών να χειραγωγήσουν την τιμή του πετρελαίου. Η είδηση ότι έπληξαν αμερικανικό πλοίο έστειλε το αργό 7 δολάρια ψηλότερα, προτού καν επιβεβαιωθεί ή διαψευστεί.

Έτσι, η απειλή και μόνο νέας στρατιωτικής κλιμάκωσης είναι αρκετή για να κρατήσει πάνω από τα 110 δολάρια το πετρέλαιο Brent, ένα επίπεδο καθόλου αποδεκτό για τους απανταχού καταναλωτές.

Αντίστοιχα, «άβολη» είναι πλέον η τιμή του συμβολαίου Brent για τον Αύγουστο, που σκαρφάλωσε στα 105 δολάρια, ενώ και το συμβόλαιο Σεπτεμβρίου κινείται κοντά στα 100.

Η Goldman Sachs διατύπωσε χθες την πρόβλεψη ότι η τρέχουσα τιμή μπορεί να φτάσει στο άμεσο μέλλον τα 170 δολάρια, αντανακλώντας τις εκτιμήσεις και άλλων αναλυτών και τραπεζών.

Τέλος, αξίζει να αναφέρουμε ότι την τελευταία διετία έχει εκτοξευτεί ο λόγος μεταξύ του πετρελαίου που αλλάζει χέρια «στα χαρτιά» και της πραγματικής κατανάλωσης διεθνώς. Το νούμερο αυτό αγγίζει σήμερα το 80, καθώς πολλά δισεκατομμύρια βαρέλια εικονικού πετρελαίου αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης καθημερινά στα χρηματιστήρια.