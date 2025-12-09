Ισχυρή ζήτηση για σύγχρονες θερμοκηπιακές εγκαταστάσεις – 944 αιτήσεις για επενδύσεις

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στήριξης για την Παρέμβαση «Π3-73-2.9 – Επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων και προσπελάσιμων στεγάστρων φυτικής παραγωγής», που εντάσσεται στο Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2023–2027, σημειώνοντας ιδιαίτερα αυξημένο ενδιαφέρον.

Η ανταπόκριση των επενδυτών οδήγησε σε υπερκάλυψη του διαθέσιμου προϋπολογισμού των 150 εκατ. ευρώ. Συνολικά κατατέθηκαν 944 αιτήσεις, συνολικού ύψους 269,4 εκατ. ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει τη δυναμική και την έντονη διάθεση για επενδύσεις για θερμοκήπια.

Η Παρέμβαση Π3-73-2.9 θέτει το πλαίσιο ενίσχυσης για επενδύσεις που αφορούν κυρίως τον εκσυγχρονισμό και την κατασκευή θερμοκηπίων, καθώς και λοιπών στεγάστρων φυτικής παραγωγής και θαλάμων μανιταριών, μαζί με τον απαραίτητο εξοπλισμό και τις συνοδευτικές υποδομές. Δίνει έμφαση στη δημιουργία και αναβάθμιση σύγχρονων εγκαταστάσεων που αυξάνουν την παραγωγικότητα, μειώνουν το κόστος και επιτρέπουν τη μετάβαση σε καλλιέργειες υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Παράλληλα, ενθαρρύνει την εφαρμογή τεχνολογιών αυτοματοποίησης, ψηφιοποίησης και γεωργίας ακριβείας, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και αποδοτικότητα των εκμεταλλεύσεων, ενώ συμβάλλει και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής μέσω επενδύσεων που περιορίζουν τις εκπομπές και προάγουν τη βιώσιμη ενέργεια.

Η υψηλή συμμετοχή αναδεικνύει την πρόθεση των παραγωγών να υιοθετήσουν καινοτόμες πρακτικές και να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των μονάδων τους μέσα από πιο αποδοτικές και τεχνολογικά εξελιγμένες θερμοκηπιακές υποδομές, μειώνοντας παράλληλα το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα.

Η διαδικασία αξιολόγησης αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα, με στόχο την ταχεία ολοκλήρωση και την έγκαιρη έκδοση των αποφάσεων ένταξης.