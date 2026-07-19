Τα βλέμματα στη Λαγκάρντ στις 23 Ιουλίου – 5 διλήμματα στην ατζέντα της ΕΚΤ

Το ΔΣ της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) συνεδριάζει εκ νέου στις 23 Ιουλίου, προκειμένου να τεθούν στο τραπέζι τα προβλήματα που «καίνε» πολίτες και επιχειρήσεις, με κυρίαρχο αυτό του πολέμου στο Ιράν.

Η επικρατέστερη εκτίμηση είναι ότι η ΕΚΤ θα διατηρήσει αμετάβλητο το επιτόκιο καταθέσεων στο 2,25%, μετά την αύξηση του Ιουνίου. Ωστόσο, οι επενδυτές θεωρούν πλέον πιθανή μία νέα αύξηση τον Σεπτέμβριο, καθώς η επανεκκίνηση του πολέμου στο Ιράν και η άνοδος των τιμών της ενέργειας δημιουργούν νέες πληθωριστικές πιέσεις.

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Το μήνυμα που θα εκπέμψει η Πρόεδρος της ΕΚΤ Κριστίν Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας και τις προοπτικές της οικονομίας θα αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τις αποφάσεις της ΕΚΤ το φθινόπωρο, σύμφωνα με την ανάλυση του Reuters. Οι αγορές θεωρούν ότι η ΕΚΤ έχει επιστρέψει σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος θα καθορίσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.

Σύμφωνα με την ανάλυση, οι αγορές επικεντρώνονται σε 5 κρίσιμα ζητήματα:

1. Θα αλλάξει η στάση της ΕΚΤ;

Παρότι τα τελευταία στοιχεία έδειξαν επιβράδυνση του πληθωρισμού τον Ιούνιο, η άνοδος των τιμών του πετρελαίου έχει επαναφέρει την αβεβαιότητα. Η Λαγκάρντ, αναμένεται να διατηρήσει στάση αναμονής, αφήνοντας όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας παρέμβασης εφόσον οι ενεργειακές πιέσεις μεταφερθούν στις τιμές καταναλωτή και στους μισθούς.

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2. Θα υπάρξει νέα αύξηση επιτοκίων τον Σεπτέμβριο;

Οι περισσότεροι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του Reuters θεωρούν πιθανή μία ακόμη αύξηση, όταν θα υπάρχουν νέες μακροοικονομικές προβλέψεις της ΕΚΤ. Παρόλα αυτά, αρκετοί αναλυτές εκτιμούν ότι η τρέχουσα άνοδος του πετρελαίου μπορεί να αποδειχθεί προσωρινή και να μην απαιτήσει περαιτέρω σύσφιξη της νομισματικής πολιτικής.

3. Θα αυξηθούν οι υποχρεωτικές καταθέσεις των τραπεζών;

Στο τραπέζι παραμένει η συζήτηση για αύξηση των ελάχιστων αποθεματικών που υποχρεούνται να διατηρούν οι εμπορικές τράπεζες στην ΕΚΤ. Το μέτρο θα περιόριζε ελαφρώς τη ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος και θα μείωνε τους τόκους που καταβάλλει η κεντρική τράπεζα στις εμπορικές τράπεζες, αν και η επίδρασή του θεωρείται περιορισμένη σε σχέση με τη συνεχιζόμενη ποσοτική σύσφιξη.

4. Τι θα γίνει με το ψηφιακό ευρώ;

Το σχέδιο για την εισαγωγή του ψηφιακού ευρώ αποκτά δυναμική μετά την πρόοδο της σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ΕΚΤ σχεδιάζει πιλοτική εφαρμογή το 2027, με στόχο την πλήρη κυκλοφορία του έως το 2029, εφόσον ολοκληρωθεί το νομοθετικό πλαίσιο. Βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής αυτονομίας στις ηλεκτρονικές πληρωμές και η μείωση της εξάρτησης από αμερικανικά δίκτυα πληρωμών.

5. Πόσο επηρεάζουν οι γεωπολιτικές εξελίξεις;

Η επανεμφάνιση της ενεργειακής κρίσης λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή έχει ανατρέψει το αισιόδοξο κλίμα που είχε διαμορφωθεί μετά τη μείωση του πληθωρισμού. Η ΕΚΤ καλείται να ισορροπήσει ανάμεσα στην ανάγκη περιορισμού του πληθωρισμού και στον κίνδυνο περαιτέρω επιβράδυνσης της οικονομικής δραστηριότητας στην Ευρωζώνη.

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Η συνεδρίαση της 23ης Ιουλίου δεν αναμένεται να οδηγήσει σε άμεση αλλαγή επιτοκίων. Ωστόσο, το μήνυμα που θα εκπέμψει η Κριστίν Λαγκάρντ για τον πληθωρισμό, τις τιμές της ενέργειας και τις προοπτικές της οικονομίας θα αποτελέσει τον βασικό οδηγό για τις αποφάσεις της ΕΚΤ το φθινόπωρο. Οι αγορές θεωρούν ότι η κεντρική τράπεζα έχει επιστρέψει σε ένα περιβάλλον αυξημένης αβεβαιότητας, όπου οι γεωπολιτικές εξελίξεις και το ενεργειακό κόστος θα καθορίσουν την πορεία της νομισματικής πολιτικής τους επόμενους μήνες.