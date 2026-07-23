Κατασκευές νέων κτηρίων κατοικιών και οικοδομικά υλικά κινούνται σε ανοδική τροχιά

Σημαντική αύξηση της τάξης του 4,5% σημείωσε ο τομέας των οικοδομικών υλικών συνολικά τον Ιούνιο του 2026 έναντι του Ιουνίου του 2025, αλλά και οι κατασκευές νέων κτηρίων σημείωσαν άνοδο σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή)

Όπως αναφέρει το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα της ΕΛΣΤΑΤ σχετικά με την αύξηση που σημειώθηκε στον τομέα, σημειώθηκαν ανατιμήσεις σε: τούβλα (10,2%), αγωγούς χάλκινους (9,5%), άμμο λατομείου (6,6%), έτοιμο σκυρόδεμα (6,3%), πίνακες διανομής ηλεκτρικού ρεύματος (5,8%), ενισχυτικά κονιαμάτων και έτοιμου σκυροδέματος (4,9%), κουφώματα αλουμινίου (4,8%), σωλήνες πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (4,6%), τσιμέντο (4,1%), πλαστικό, ακρυλικό, νερού (3,9%), πλακίδια γενικά- δαπέδου, τοίχου (3,7%), παρκέτα (3,5%), σίδηρο οπλισμού (3,4%) και μαρμαρόπλακες (2,9%).

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Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4,5% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιουνίου 2025, έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Παράλληλα, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Ιούνιο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Μαΐου 2026, έναντι αύξησης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων μηνών το 2025.

Αύξηση και στις κατασκευές νέων κτηρίων κατοικιών

Αύξηση 3% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών το β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου του 2025, όπως αναφέρει σε άλλο ενημερωτικό της σημείωμα η ΕΛΣΤΑΤ. Ο γενικός δείκτης σε σύγκριση με τον δείκτη του α’ τριμήνου του 2026, παρουσίασε αύξηση 0,7%.

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Παράλληλα, ο γενικός δείκτης τιμών κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών παρουσίασε αύξηση 4% το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου του 2025. Ειδικότερα, η ετήσια αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 4,3% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 3,6%.

Ο ίδιος δείκτης παρουσίασε αύξηση 1,7% το β’ τρίμηνο του 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του α’ τριμήνου του 2026. Ειδικότερα, η τριμηνιαία αυτή αύξηση οφείλεται στην αύξηση του δείκτη τιμών υλικών κατά 2,1% και στην αύξηση του δείκτη τιμών αμοιβής εργασίας κατά 1%.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης τιμών κατηγοριών έργων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εκροών), παρουσιάζει τη μεταβολή των τιμών που καταβάλλονται στους κατασκευαστές – εργολήπτες των διαφόρων επιμέρους τμημάτων κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών κατά την ανάθεση κατασκευής των έργων.

Ο δείκτης συνολικού κόστους κατασκευής νέων κτιρίων κατοικιών (δείκτης εισροών), παρουσιάζει την εξέλιξη του κόστους στο οποίο υποβάλλεται ο κατασκευαστής μιας τυποποιημένης κατασκευής (πολυκατοικίας) και υπολογίζεται βάσει των τιμών των υλικών και της αμοιβής εργασίας που καταβάλλει.