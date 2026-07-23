ΤτΕ: Περιορισμένοι οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα το γ’ τρίμηνο του 2026

Περιορισμένοι παραμένουν οι κίνδυνοι για το χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας το γ’ τρίμηνο του έτους σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Η αξιολόγηση των κυκλικών συστημικών κινδύνων στην Ελλάδα για το γ’ τρίμηνο του 2026, σύμφωνα με την ΤτΕ, καταδεικνύει ότι οι κίνδυνοι αυτοί παραμένουν περιορισμένοι και ότι το περιβάλλον κινδύνου εμφανίζεται ουδέτερο. Συνακόλουθα η ΤτΕ δεν κρίνει αναγκαία τη μεταβολή του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα, το οποίο παραμένει στο 0,5% – στο επίπεδο δηλαδή του επιδιωκόμενου ποσοστού θετικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας σε ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου, με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2026.

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Η τριμηνιαία αξιολόγηση της έντασης των κυκλικών συστημικών κινδύνων και της καταλληλότητας του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα λαμβάνει υπόψη την τυποποιημένη διαφορά των πιστώσεων προς το ΑΕΠ, τον οδηγό αποθέματος ασφαλείας και, κυρίως, πρόσθετους δείκτες για τη συσσώρευση των κυκλικών συστημικών κινδύνων.

Επιπλέον, η ΤτΕ εξετάζει πρόσθετους δείκτες για τη δημιουργία και συσσώρευση κυκλικών συστημικών κινδύνων, που αφορούν τις πιστωτικές εξελίξεις, τη δανειακή επιβάρυνση του ιδιωτικού τομέα, τα οικιστικά και επαγγελματικά ακίνητα, τις εξωτερικές ανισορροπίες, τον τραπεζικό τομέα και τις αγορές κεφαλαίων.

Η ανάλυση των πρόσθετων δεικτών αναδεικνύει μεν την απαρχή συσσώρευσης κυκλικών συστημικών κινδύνων σε επιμέρους τομείς, όπως η χρηματοδότηση των μη χρηματοπιστωτικών επιχειρήσεων, οι τιμές των οικιστικών ακινήτων και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, αλλά συνολικά επιβεβαιώνει την εκτίμηση περί απουσίας υπέρμετρης πιστωτικής επέκτασης.

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Συμπερασματικά, οι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι στην Ελλάδα για το γ’ τρίμηνο του 2026 παραμένουν περιορισμένοι και το περιβάλλον κινδύνου εμφανίζεται ουδέτερο.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΤτΕ δεν κρίνει αναγκαία τη μεταβολή του ποσοστού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας για την Ελλάδα, το οποίο παραμένει στο 0,5% στο επίπεδο δηλαδή του επιδιωκόμενου ποσοστού θετικού αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας σε ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου. Το ποσοστό αυτό ορίστηκε με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 248/1/06.10.2025 με εφαρμογή από 1ης Οκτωβρίου 2026.

Επισημαίνεται ότι η ΤτΕ έχει υιοθετήσει τo θετικό αντικυκλικό κεφαλαιακό απόθεμα ασφαλείας σε ουδέτερο περιβάλλον κινδύνου στην Ελλάδα, το οποίο ενεργοποιείται σε πρώιμο στάδιο του οικονομικού και χρηματοπιστωτικού κύκλου, όταν οι κυκλικοί συστημικοί κίνδυνοι δεν είναι ούτε υποτονικοί ούτε αυξημένοι.

Για την περίοδο από 1.10.2025 έως 30.9.2026 το ποσοστό αντικυκλικού κεφαλαιακού αποθέματος ασφαλείας που τηρούν τα πιστωτικά ιδρύματα είναι 0,25%, σύμφωνα με την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 235/2/07.10.2024, σημειώνεται στην ίδια ανακοίνωση της ΤτΕ.