Καθυστερήσεις στον ρυθμό εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων – Τι δρομολογεί το ΥΠΟΙΚ για το ιδιωτικό χρέος

«Καμπανάκι» για τον ρυθμό εκκαθάρισης των κόκκινων δανείων που έχουν στα χέρια τους οι servicers συνιστά ή άνοδος του συνολικού ποσού στα 79,7 δισ. ευρώ στο β’ τρίμηνο 2025, θέτοντας ξανά επί τάπητος τις κινήσεις του υπουργείου Οικονομικών (ΥΠΟΙΚ) για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους.

Τα χθεσινά (18.99.2025) στοιχεία δείχνουν πως η εκκαθάριση του παλιού ληξιπρόθεσμου ιδιωτικού χρέους προχωρά, αλλά όχι με ταχύτητα ικανή να περιορίσει καθαρά το απόθεμα των κόκκινων δανείων.

Καθώς το «ξεκοκκίνισμα» των κόκκινων δανείων απαιτεί δύο φάσεις (πρώτον, να φύγουν από τους ισολογισμούς των τραπεζών μέσω τιτλοποιήσεων/πωλήσεων και, δεύτερον, να λυθούν οι ίδιες οι οφειλές με ρυθμίσεις, εισπράξεις, ρευστοποιήσεις), η αύξηση κατά 1,6 δισ. ευρώ σε τριμηνιαία βάση δεν σημαίνει ότι «κοκκινίζουν» καινούργια δάνεια, αλλά ότι οι εισροές από τράπεζες προς servicers υπερίσχυσαν των εκροών ρυθμισμένων, πλέον, δανείων.

Στην πράξη, το απόθεμα των 79,7 δισ. αποτυπώνει το μέγεθος της δουλειάς που απομένει να γίνει εκτός τραπεζικών ισολογισμών, καθώς οι servicers υποδέχονται δάνεια γρηγορότερα από ότι παραδίδουν τα αποτελέσματα επιτυχών επιλύσεων οφειλών, γεγονός που δείχνει παράλληλα πως οι οφειλέτες δυσκολεύονται να φέρουν εις πέρας την εξόφληση των δανείων τους.

Τι έχει πράξει μέχρι στιγμής το ΥΠΟΙΚ για το ιδιωτικό χρέος

Ως προς όσα έχουν ήδη γίνει από το υπουργείο, από τις 30 Απριλίου 2025 λειτουργεί η αναβαθμισμένη πλατφόρμα του Εξωδικαστικού, με παρεμβάσεις που διευκολύνουν την επίλυση των οφειλών.

Διπλασιάστηκαν τα οικονομικά κριτήρια για την υποχρεωτική αποδοχή πρότασης ρύθμισης (για οφειλές έως 300.000 ευρώ), θεσπίστηκε σταθερό επιτόκιο 3% για τα πρώτα 3 χρόνια όλων των ρυθμίσεων και ενεργοποιήθηκε τεκμαιρόμενη συναίνεση για τους ευάλωτους με σχετική βεβαίωση.

Επιπλέον, ο πιστωτής οφείλει να καταθέτει συγκεκριμένη πρόταση ρύθμισης τουλάχιστον τρεις μήνες πριν από πλειστηριασμό.

Από την πλευρά της, στο μέτωπο της εποπτείας, η Τράπεζα της Ελλάδος εξέδωσε την Πράξη Εκτελεστικής Επιτροπής 244/4 της 25ης Ιουλίου 2025, η οποία θέτει κανόνες προληπτικής εποπτείας για τους servicers και υποχρεώσεις για τους αγοραστές πιστώσεων.

Στα αποτελέσματα των παραπάνω μέτρων, οι ρυθμίσεις μέσω Εξωδικαστικού και διμερών συμφωνιών κινήθηκαν ανοδικά την άνοιξη και το καλοκαίρι του 2025, με ιστορικά υψηλές επιδόσεις στους μήνες Μάιο και Ιούνιο. Ως το τέλος Ιουλίου οι επιτυχείς ρυθμίσεις ξεπέρασαν τις 40.500 και κάλυψαν αρχικές οφειλές πάνω από 13 δισ. ευρώ.

Ποια τα επόμενα σχέδια του ΥΠΟΙΚ

Όσον αφορά τις επόμενες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου, εκκρεμεί ο Φορέας Απόκτησης και Επαναμίσθωσης για την κύρια κατοικία ευάλωτων νοικοκυριών, με πηγές του ΥΠΟΙΚ να δηλώνουν στο newsit.gr πως ο διαγωνισμός και η σύσταση θα ολοκληρωθούν εντός του 2025.

Πρόκειται για εργαλείο που μπορεί να αποσυμφορήσει τις πιο δύσκολες υποθέσεις, επιτρέποντας απόκτηση του ακινήτου από τον φορέα και επαναμίσθωση με ορίζοντα έως 12 χρόνια, αλλά και δικαίωμα επαναγοράς.

Παράλληλα προωθείται η πλήρης εφαρμογή του νέου εποπτικού πλαισίου της Τράπεζας της Ελλάδος με τις προβλεπόμενες προθεσμίες συμμόρφωσης, ενώ στο τραπέζι βρίσκονται τεχνικές βελτιώσεις στον αλγόριθμο του Εξωδικαστικού, ώστε οι προτεινόμενες δόσεις να αντανακλούν πιο ρεαλιστικά την ικανότητα αποπληρωμής και να αυξάνεται το ποσοστό βιώσιμων λύσεων.

Αυτές οι προσαρμογές δεν έχουν ακόμη αποτυπωθεί σε νέο κανονιστικό κείμενο, αλλά όπως καταμαρτυρούν τα στελέχη του ΥΠΟΙΚ, είναι βασικός στόχος της πολιτικής του οικονομικού επιτελείου.