Πετρέλαιο: Σχεδόν 20% έπεσαν οι τιμές τον Μάϊο – Το Brent παραμένει ακριβότερο κατά 25% σε σχέση με τα προπολεμικά επίπεδα

Η τιμή για το πετρέλαιο κινείται σε τροχιά της μεγαλύτερης μηνιαίας πτώσης από το 2020, με τον Μάϊο να ολοκληρώνεται εν μέσω πιέσεων στις τιμές του Brent και του WTI, ενώ την ίδια στιγμή οι επενδυτές προσπαθούν να ισορροπήσουν ανάμεσα στα τεράστια προβλήματα που δημιουργεί ο πόλεμος στο Ιράν, τα σενάρια περί ολοκλήρωσης του και τις κινήσεις του ΟΠΕΚ+

Το πετρέλαιο υποχωρεί κατά πολύ σε μηνιαία βάση, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν οι Financial Times, το Brent έχει υποχωρήσει σχεδόν κατά 20% μέσα στον Μάιο, με τους επενδυτές να αισιοδοξούν πως ο πόλεμος στο Ιράν ενδέχεται να μπει σε τροχιά τερματισμού αν επαληθευτούν τα σενάρια των τελευταίων ημερών που αναφέρουν ότι ΗΠΑ και Ιράν αναζητούν την «χρυσή τομή».

Η διόρθωση αυτή αποτυπώνει τη μεταστροφή του κλίματος στις διεθνείς αγορές ενέργειας μετά το ράλι που είχε προηγηθεί εξαιτίας του πολέμου τον Μάρτιο και τον Απρίλιο και έκτοτε έχει αυξήσει την τιμή του Brent περισσότερο από 25% σε σχέση με τα προ πολέμου επίπεδα.

Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι το τελευταίο διάστημα κυριαρχεί η εκτίμηση πως η παγκόσμια ζήτηση καυσίμων ενδέχεται να κινηθεί χαμηλότερα των αρχικών προβλέψεων, ιδιαίτερα αν οι μεγάλες οικονομίες εμφανίσουν ασθενέστερους ρυθμούς ανάπτυξης το δεύτερο εξάμηνο του έτους.

Την ίδια στιγμή, η αγορά παρακολουθεί στενά τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ για την παραγωγική πολιτική των επόμενων μηνών. Αν και η συμμαχία έχει επιχειρήσει επανειλημμένα να στηρίξει τις τιμές μέσω περιορισμών στην παραγωγή, αρκετοί traders εκτιμούν ότι ενδεχόμενη αύξηση της προσφοράς θα μπορούσε να ενισχύσει περαιτέρω τις πιέσεις.

Σημαντικός παράγοντας για τη μεταβλητότητα των τελευταίων εβδομάδων είναι και το ενδεχόμενο συμφωνίας μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Οι αγορές θεωρούν ότι μια αποκλιμάκωση στις σχέσεις ΗΠΑ – Ιράν θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για μεγαλύτερες εξαγωγές ιρανικού πετρελαίου, αυξάνοντας την παγκόσμια προσφορά σε μια περίοδο όπου ήδη διαμορφώνονται φόβοι για υπερπροσφορά.

Δεν είναι τυχαίο ότι κάθε ένδειξη προόδου στις διαπραγματεύσεις επηρεάζει άμεσα τις τιμές. Την Παρασκευή (29.5.2026) το Brent είχε επιστρέψει ακόμη και κάτω από τα 91 δολάρια το βαρέλι και το WTI κοντά στα 87 δολάρια, με οδηγό τις ελπίδες για διπλωματική πρόοδο και σταθεροποίηση στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Ωστόσο, η δυναμική αυτή αποδείχθηκε εύθραυστη, καθώς οι επενδυτές επανήλθαν γρήγορα στις ανησυχίες για τη ζήτηση και τις κινήσεις παραγωγής των μεγάλων πετρελαιοπαραγωγών χωρών.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται πλέον σε φάση έντονης αβεβαιότητας. Από τη μία πλευρά, οι γεωπολιτικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να αποτελούν παράγοντα στήριξης για τις τιμές. Από την άλλη, η επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και το ενδεχόμενο αυξημένης προσφοράς λειτουργούν ως ισχυρές δυνάμεις αποκλιμάκωσης.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται κρίσιμο για την πορεία του πετρελαίου, καθώς οι αγορές θα αξιολογήσουν τόσο τις αποφάσεις του ΟΠΕΚ+ όσο και την πορεία των διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Μέχρι τότε, η μεταβλητότητα θεωρείται δεδομένη, με τους επενδυτές να προεξοφλούν συνεχείς εναλλαγές κλίματος στις διεθνείς ενεργειακές αγορές.