Καύσιμα: Τι ισχύει για τις τιμές και τις αυξήσεις – Αντιδράσεις από τους πρατηριούχους για το πλαφόν

Η κρίση στη Μέση Ανατολή αρχίζει να αποτυπώνεται άμεσα και στις αντλίες καυσίμων στην Ελλάδα, εντείνοντας την ανησυχία τόσο στους καταναλωτές όσο και στους πρατηριούχους, που βλέπουν νέες πιέσεις στην αγορά.

Μιλώντας στο Orange Press Agency, η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για την επιβολή πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, σημειώνοντας ότι προβλέπεται όριο 5 λεπτών για τις εταιρείες εμπορίας και έως 12 λεπτών για τα πρατήρια καυσίμων. Όπως υποστηρίζει η ίδια, το μέτρο είναι «άδικο» και δεν αντιμετωπίζει την πραγματική αιτία του προβλήματος.

«Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις»

Η κ. Ζάγκα είναι κατηγορηματική ως προς τον τρόπο που επιλέχθηκε να εφαρμοστεί το πλαφόν. «Μπήκε το πλαφόν πέντε λεπτά στις εταιρείες εμπορίας καυσίμων και στους πρατηριούχους μέχρι δώδεκα λεπτά. Δώδεκα λεπτά ταβάνι. Έχει αναστατώσει τον χώρο όλο του κλάδου», αναφέρει αρχικά και εξηγεί το γιατί: «Γιατί άλλη μια φορά αυτοί που πληρώνουν τη νύφη είναι οι πρατηριούχοι. Για να είναι σωστό το μέτρο έπρεπε να μπει πλαφόν στην πηγή διακίνησης, στα δύο διυλιστήρια, στις εταιρείες και σε εμάς. Όμως τα διυλιστήρια δεν τα ακουμπάνε».

Η ίδια καταγγέλλει μάλιστα ειρωνικά φαινόμενα στην αγορά, όπου κάποιοι πωλούν κάτω από την τιμή χονδρικής των διυλιστηρίων, χωρίς να ελέγχονται. «Πριν από λίγο έμαθα ότι υπάρχουν μαγαζιά με τιμή στην απλή αμόλυβδη 1,67 και 1,69. Καλέ τι λέτε; Που αυτή η τιμή δεν πιάνει τη χονδρική των δύο διυλιστηρίων. Άρα λοιπόν φεύγουμε όλοι από τα δύο διυλιστήρια και πάμε σε αυτόν τον κύριο να αγοράζουμε από σήμερα τα καύσιμά μας. Τι ειρωνεία! Κυνηγάνε εμάς και αφήνουν άλλους να πουλάνε κάτω από τη χονδρική. Είμαι πάρα πολύ στενοχωρημένη. Ο κλάδος είναι ξεσηκωμένος και θα προβεί σε κινητοποιήσεις», σημείωσε η ίδια.

Η επιστροφή του «εφιάλτη» του 2022

Σύμφωνα με την πρόεδρο των βενζινοπωλών, η κατάσταση στην αντλία θυμίζει τις χειρότερες μέρες της ενεργειακής κρίσης του 2022. Οι αυξήσεις είναι συνεχείς και έρχονται απευθείας από τα τιμολόγια των διυλιστηρίων. «Δεκαπέντε μέρες πόλεμος, κάθε μέρα το τιμολόγιο έχει αυξήσεις. Μια ένα λεπτό, μια δύο λεπτά, τέσσερα λεπτά. Έχουν πάει ταβάνι οι τιμές», σημειώνει.

Κάνοντας έναν απολογισμό, η κ. Ζάγκα επισημαίνει ότι μέσα στον Φεβρουάριο η αμόλυβδη αυξήθηκε κατά οκτώ λεπτά, ενώ το ντίζελ κίνησης κατά έντεκα με δώδεκα λεπτά, φτάνοντας πλέον την τιμή της βενζίνης. «Δεν είναι η πρώτη φορά που το συναντάμε. Το συναντήσαμε το 2022 με τον πόλεμο Ρωσίας – Ουκρανίας, όπου είχε πάει θυμάμαι το πετρέλαιο πάνω από τα 2 ευρώ», υπογραμμίζει.

«Ακούγονται προβλέψεις για 200 δολάρια στο βαρέλι Brent»

Παρά τη ζοφερή εικόνα, η κ. Ζάγκα χαιρέτισε την πρόβλεψη της κυβέρνησης για τις νησιωτικές περιοχές. «Πρέπει να το τονίσω, φροντίζουν τα πρατήρια που είναι στα νησιά και έχουν τα μεταφορικά να βρουν έναν τρόπο να εξαιρεθεί όλη αυτή η επιβάρυνση. Αυτό είναι καλό και πρέπει να το πούμε», ανέφερε.

Ωστόσο, η ανησυχία για το μέλλον παραμένει, καθώς οι διεθνείς αγορές «βράζουν». Όπως προειδοποιεί η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών, «ο πόλεμος δεν τελειώνει αύριο. Είναι μια κρίση μεγάλη. Ήδη ακούγονται προβλέψεις για 200 δολάρια στο βαρέλι Brent. Άρα έχουν σκοπό να το τραβήξουν. Πρέπει λοιπόν να γίνει μια καλή διαχείριση εδώ, η οποία να μην είναι άνιση».

Η ίδια κατέληξε τονίζοντας ότι ο κλάδος αισθάνεται εγκαταλελειμμένος, καθώς ενώ φορτώνεται με το κόστος συστημάτων εισροών – εκροών για την πάταξη της παραβατικότητας, δεν λαμβάνει καμία επιδότηση ή στήριξη.