Κεραμέως: Η νομοθέτηση της συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις θα γίνει στις αρχές του 2026

Την ιστορική κοινωνική συμφωνία καταθέτει η κυβέρνηση με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους και όλοι θα τεθούν προ των ευθυνών τους, ανέφερε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, απευθυνόμενη στα κόμματα της αντιπολίτευσης, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή.

«Η συμφωνία είναι όλων των κοινωνικών εταίρων – των εκπροσώπων των εργαζομένων και των εργοδοτών – και όλα τα κόμματα πλέον θα πουν αν συμφωνούν ή διαφωνούν», τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, κατά τη συζήτηση του προϋπολογισμού στη Βουλή, απαντώντας στις επικρίσεις ότι η πολιτική της κυβέρνησης «διαλύει τους εργαζόμενους» και τους επιστρέφει «δεκαετίες πίσω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η κ. Κεραμέως υπενθύμισε ότι πρόσφατα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής χαρακτήρισε την Ελλάδα πηγή έμπνευσης για όλη την Ευρώπη, λόγω αυτής της ιστορικής συμφωνίας.

Για το 2026, το υπουργείο Εργασίας θέτει τρεις βασικούς στόχους:

Νομοθέτηση της κοινωνικής συμφωνίας για τις συλλογικές συμβάσεις στις αρχές του 2026. Η συμφωνία, για πρώτη φορά υπογεγραμμένη με όλους τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, στοχεύει σε περισσότερες και ευκολότερα επεκτάσιμες συλλογικές συμβάσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς, καλύτερους όρους εργασίας και μεγαλύτερη προστασία για τους εργαζόμενους, ενώ οι επιχειρήσεις θα απολαμβάνουν σταθερότητα και σαφείς κανόνες στην αγορά εργασίας. Περαιτέρω αποκλιμάκωση της ανεργίας. Από το 18% του 2019, η ανεργία έπεσε στο 8,2%. Το υπουργείο θα δώσει έμφαση στους νέους, στις γυναίκες, στους πολίτες με αναπηρία και στους ηλικιωμένους, ενώ θα συνεχιστεί η προσπάθεια προσέλκυσης Ελλήνων από το εξωτερικό μέσω του Rebrain Greece. Επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η οποία καλύπτει ήδη σχεδόν 2 εκατομμύρια εργαζόμενους σε τράπεζες, σούπερ μάρκετ, ασφαλιστικές εταιρείες, τουρισμό, εστίαση, βιομηχανία και ενέργεια.

Στον τομέα της κοινωνικής ασφάλισης, το υπουργείο θέτει επίσης στόχους για το 2026. Ολοκλήρωση της ψηφιοποίησης των χειρόγραφων καρτελών ενσήμων (53 εκατομμύρια, σαρωμένες κατά 80%), για ταχύτερη απονομή συντάξεων. Ο μέσος χρόνος απονομής κύριας σύνταξης μειώθηκε από 500 σε 42 ημέρες. Βελτίωση του θεσμικού πλαισίου των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης, πλήρως εναρμονισμένο με το ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Επιτάχυνση των ραντεβού στα ΚΕΠΑ, με μείωση εκκρεμοτήτων κατά 76%, νέες δομές σε Γαλάτσι, Κοζάνη και Πειραιά και υπερδιπλασιασμό γιατρών από 500 σε 1.200.



Η υπουργός τόνισε την ιδιαίτερα θετική συγκυρία στην αγορά εργασίας: Η ανεργία συνεχίζει να μειώνεται στο 8,2%, στα χαμηλότερα επίπεδα της τελευταίας 17ετίας. Πάνω από 500.000 πολίτες που δεν δούλευαν το 2019 εργάζονται σήμερα. Η Ελλάδα πέτυχε νέο ρεκόρ απασχόλησης σε τριμηνιαία βάση (71,3%). Οι συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ξεπερνούν το 76,4%. Ο κατώτατος μισθός αυξήθηκε από 650 σε 880 ευρώ, με στόχο τα 950 ευρώ το 2027. Ο μέσος μισθός πλήρους και μερικής απασχόλησης είναι 1.342 ευρώ, ο μέσος πλήρους απασχόλησης 1.478 ευρώ και ο στόχος για το 2027 είναι 1.500 ευρώ.



Στην κοινωνική ασφάλιση, η αύξηση της απασχόλησης ενισχύει τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω εισφορών. Η ψηφιακή κάρτα εργασίας περιορίζει την υποδηλωμένη και αδήλωτη εργασία. Οι υπερωρίες αυξήθηκαν κατά 2,2 εκατομμύρια το 2025, δημιουργώντας πλεόνασμα 800 εκατ. ευρώ το 2024.

Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και η αύξηση μισθών οδήγησαν σε υψηλότερα έσοδα για τα ταμεία. Παράλληλα, οι συντάξεις αυξήθηκαν σωρευτικά κατά 16%, ενώ η προσωπική διαφορά θα καταργηθεί πλήρως το 2027. Τα έσοδα από ασφαλιστικές εισφορές αναμένεται να αυξηθούν κατά σχεδόν 1 δισ. ευρώ, ενισχύοντας την οικονομική σταθερότητα.