Kονδύλια 7 εκατ. ευρώ για ενεργειακή αναβάθμιση στα Γενικά Νοσοκομεία «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς»

Υπεγράφησαν σήμερα (23.9.2026) οι συμβάσεις για την υλοποίηση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα» και στο Γενικό Νοσοκομείο «Κιλκίς», παρουσία του υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Χρίστου Δήμα και του Υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη.

Οι δύο συμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης αφορούν εκτεταμένες παρεμβάσεις στα κτιριακά κελύφη και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις των νοσοκομείων, με στόχο τη σημαντική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης, τη βελτίωση της λειτουργικότητας των εγκαταστάσεων και την αναβάθμιση των συνθηκών για ασθενείς και προσωπικό.

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Ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας δήλωσε: «Με την υπογραφή των συμβάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των Γενικών Νοσοκομείων «Αλεξάνδρα» και «Κιλκίς» προχωρούμε δύο ακόμη σημαντικές παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό των δημόσιων υποδομών υγείας. Πρόκειται για έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 6,97 εκατ. ευρώ, τα οποία περιλαμβάνουν ουσιαστικές παρεμβάσεις στα κτίρια και στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, ώστε να περιοριστεί η ενεργειακή κατανάλωση και να βελτιωθούν οι συνθήκες λειτουργίας των δύο νοσοκομείων.

Όσον αφορά στο νοσοκομείο «Αλεξάνδρα», οι εργασίες συνδυάζουν την ενεργειακή θωράκιση του κτιριακού κελύφους, την αναβάθμιση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Αντίστοιχα, στο Γενικό Νοσοκομείο «Κιλκίς», οι παρεμβάσεις εκτείνονται σε σειρά κτιρίων και περιλαμβάνουν:

θερμομονώσεις

νέα κουφώματα

αναβάθμιση του φωτισμού, του κλιματισμού και των λεβητοστασίων

Στόχος είναι, μέσω της “Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.”, να αναβαθμιστεί σταθερά το κτιριακό δυναμικό του Δημοσίου με πιο σύγχρονες, λειτουργικές και ενεργειακά αποδοτικές υποδομές προς όφελος των ασθενών, των γιατρών και του νοσηλευτικού προσωπικού.

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Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης δήλωσε: « Στόχος μας είναι να παραδώσουμε στους ασθενείς και στους εργαζομένους σύγχρονες, ασφαλείς και λειτουργικές δομές Υγείας, με καλύτερες συνθήκες νοσηλείας και εργασίας. Με την αξιοποίηση ευρωπαϊκών πόρων και σε στενή συνεργασία με το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και τις Κτιριακές Υποδομές, προχωρούμε με σχέδιο και ταχύτητα».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» Θανάσης Γιάνναρης είπε: «Βασική προτεραιότητα της «Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.» αποτελεί η βελτίωση των υποδομών υγείας. Πρόκειται για σημαντικά έργα που θα επιτύχουν μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και σημαντική εξοικονόμηση πόρων».

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Αλεξάνδρα»

Η σύμβαση για το έργο «Επεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Αξιοποίησης Α.Π.Ε. του Γ.Ν.Α. “ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ”» ανέρχεται σε 4.017.600 ευρώ. Η διάρκεια κατασκευής του έργου ορίζεται σε 540 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Το έργο αφορά ενεργειακές παρεμβάσεις στο κεντρικό κτίριο του Νοσοκομείου, συμπεριλαμβανομένου του νέου κτιρίου, με στόχο την αναβάθμισή του κατά τουλάχιστον δύο ενεργειακές κατηγορίες και τουλάχιστον στην κατηγορία Β΄.

Οι εργασίες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού κελύφους, τη θερμοϋγρομόνωση δωμάτων, την αναβάθμιση του κεντρικού ατμοστασίου και του θερμικού υποσταθμού, την αντικατάσταση ψυκτών, κλιματιστικών μονάδων και φωτιστικών σωμάτων με νέα υψηλής ενεργειακής απόδοσης, την εγκατάσταση κεντρικού ηλιοθερμικού συστήματος και συστήματος ελέγχου εγκαταστάσεων, καθώς και την αξιοποίηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού.

Γενικό Νοσοκομείο Κιλκίς

Η δεύτερη σύμβαση αφορά «Ενεργειακή Αναβάθμιση κτιρίων στο Γ.Ν. Κιλκίς», με συνολικό προϋπολογισμό 2.949.859,10 ευρώ και η διάρκεια κατασκευής του έργου ανέρχεται σε 450 ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.

Οι παρεμβάσεις αφορούν σειρά κτιρίων του Γενικού Νοσοκομείου Κιλκίς, μεταξύ των οποίων οι Πτέρυγες Α΄ και Β΄, τα Νέα και Παλαιά Εξωτερικά Ιατρεία, το Γ.Ν.-Κ.Υ. Γουμένισσας, το Ψυχιατρικό Τμήμα, το κτίριο Διαχείρισης Υλικού και το κτίριο του ΕΚΑΒ. Με την ολοκλήρωση των εργασιών προβλέπεται ενεργειακή αναβάθμιση κατά τουλάχιστον δύο κατηγορίες, στην κατηγορία Β΄ και άνω.

Το αντικείμενο περιλαμβάνει εξωτερική θερμομόνωση, αντικατάσταση κουφωμάτων, θερμοϋγρομόνωση δωμάτων και στεγών, αντικατάσταση φωτιστικών και κλιματιστικών, αναβάθμιση των λεβητοστασίων, αντικατάσταση καυστήρων και επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου.

Οι δύο πράξεις έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Κλιματική Αλλαγή 2021 – 2027» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.