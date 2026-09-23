ΟΔΔΗΧ: Στο 2,58% η απόδοση στη δημοπρασία 400 εκατ. ευρώ εξάμηνων έντοκων γραμματίων

Στα 400 εκατ. ευρώ ανήλθε το ποσό της σημερινής δημοπρασίας εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων που διενεργήθηκε την Τετάρτη (23.9.2026), σύμφωνα με τον ΟΔΔΗΧ (Οργανισμό Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους), με την απόδοση να διαμορφώνεται στο 2,58%

Όπως αναφέρει ΟΔΔΗΧ, στη δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 26 εβδομάδων, ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ, οι συνολικές προσφορές ανήλθαν σε 1,021 δισ. ευρώ που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 2,55 φορές.

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Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 100 εκατομμυρίων Ευρώ.

Δεν θα γίνουν αποδεκτές συμπληρωματικές μη ανταγωνιστικές προσφορές την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.