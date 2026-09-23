Παπασταύρου: Εντός του 2026 οι σεισμικές έρευνες της Chevron – Οι απειλές στις διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη

H ενέργεια δεν μπορεί να αποτελεί μέσο άσκησης πιέσεων ή γεωπολιτικών εκβιασμών, είτε από τη Ρωσία είτε από το Ιράν είτε από οποιαδήποτε άλλη χώρα, σύμφωνα με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου που συμμετείχε στο δείπνο του Atlantic Council με θέμα «Powering the Future: A US-European High-Level Dialogue on Electrification», χθες βράδυ (22.9.2026) στη Νέα Υόρκη.

Ο Σταύρος Παπασταύρου ανέδειξε τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Ελλάδας στη διαμόρφωση της νέας ευρωπαϊκής ενεργειακής αρχιτεκτονικής, τη σημασία των διασυνδέσεων και την ανάγκη αντιμετώπισης της εργαλειοποίησης της ενέργειας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν υψηλόβαθμοι αξιωματούχοι από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ευρώπη, ο υπουργός τόνισε ότι «η ενέργεια είναι ζωή και οι διασυνδέσεις είναι γέφυρες. Οι απειλές και τα εμπόδια στις ενεργειακές διασυνδέσεις υπονομεύουν την ανάπτυξη και την ευημερία» και σχολίασε τις ενεργειακές διασυνδέσεις ως εχέγγυα για την ασφάλεια, την ανθεκτικότητα και την συνεργασία μεταξύ των χωρών.

Στο πλαίσιο της συζήτησης, ο Σταύρος Παπασταύρου επεσήμανε την κομβική θέση της Ελλάδας και τη σημασία της ανάπτυξης νέων ενεργειακών διαδρόμων, με ιδιαίτερη αναφορά στη διασύνδεση Ελλάδας–Κύπρου–Ισραήλ, η οποία προσελκύει το ενδιαφέρον της Αμερικής, καθώς και στη διασύνδεση GREGY που μπορεί να συνδέσει την Αίγυπτο με την Ελλάδα και την ευρωπαϊκή αγορά.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην Αλεξανδρούπολη, ως σημαντική ενεργειακή πύλη και σημείο αναφοράς για την περιφερειακή ενεργειακή ασφάλεια. Κάνοντας αναφορά στην αξιοποίηση των εγχώριων ενεργειακών πόρων, ο υπουργός υπογράμμισε τη συμμετοχή μεγάλων διεθνών ενεργειακών ομίλων, όπως η Chevron και η ExxonMobil, στη Ελλάδα. Συμπλήρωσε πως η χώρα μας επωφελείται από τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα, ενισχύοντας ταυτόχρονα την ενεργειακή της ασφάλεια και τη γεωπολιτική της θέση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντός 2026 οι σεισμικές έρευνες της Chevron

Νωρίτερα, ο Υπουργός είχε συνάντηση με την επικεφαλής της Chevron για την Ελλάδα, Beatrice Bienvenu, κατά την οποία επιβεβαιώθηκε το χρονοδιάγραμμα για την έναρξη των σεισμικών ερευνών πριν από το τέλος του 2026 στο Ιόνιο, καθώς και νοτίως της Πελοποννήσου και της Κρήτης.

Αναφέρθηκαν ακόμη στα επόμενα βήματα για την επίτευξη των κοινών στόχων και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος, παρά τον απαιτητικό προγραμματισμό. Επισημάνθηκε ότι η κυβέρνηση προετοιμάζει την αγορά υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, ενισχύοντας παράλληλα την εμπιστοσύνη διεθνών επενδυτών, με τήρηση τόσο των χρονικών προθεσμιών όσο και όλων των περιβαλλοντικών προϋποθέσεων και όρων ασφαλείας.

Ισότιμα κράτη στην COP31

Επιπλέον, την Τρίτη (22.9.2026), ο Σταύρος Παπασταύρου συμμετείχε στη διυπουργική συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Κλίματος, Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ιρλανδίας Darragh O’Brienγια τις πολιτικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενόψει της COP31 στην Αττάλεια της Τουρκίας.

Κατά τη συνάντηση, ο Σταύρος Παπασταύρου αποδοκίμασε έντονα το γεγονός ότι, μέχρι σήμερα, η τουρκική διοργάνωση δεν έχει προσκαλέσει τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη στη Σύνοδο Ηγετών της Διάσκεψης, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ευρωπαϊκό ζήτημα και όχι για θέμα που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Ειδικότερα, ο υπουργός υποστήριξε ότι η ενότητα των 27 κρατών-μελών αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν μπορεί να υπόκειται σε εξαιρέσεις ή επιλεκτικούς αποκλεισμούς. Ο Υπουργός επανέλαβε ως βασικό μήνυμα της ελληνικής θέσης ότι «είτε όλα τα κράτη-μέλη ισότιμα στην COP31 είτε κανένα».

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στη μετάβαση στην ηλεκτρική ενέργεια («electrification») ως μία από τις βασικές ευρωπαϊκές προτεραιότητες ενόψει της COP31 και ως πεδίο στο οποίο μπορεί να επιτευχθεί ευρύτερη σύγκλιση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αναπτυσσόμενων χωρών.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Ιρλανδό Υπουργό Darragh O’Brien και τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα, το Μηδενικό Ισοζύγιο και την Καθαρή Ανάπτυξη, Wopke Hoekstra, να επιβεβαιώνουν την πλήρη αλληλεγγύη των συμμετεχόντων προς την Κυπριακή Δημοκρατία στο ζήτημα της πρόσκλησης και της ισότιμης συμμετοχής της στην COP31.