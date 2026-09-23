Επανεξετάζονται φοροελαφρύνσεις για ηλεκτρονικές πληρωμές σε κλάδους «ευπαθείς» στη φοροδιαφυγή

Φορο-μπόνους που είχαν θεσπιστεί το 2022 για να αυξηθούν οι ηλεκτρονικές πληρωμές και να αντιμετωπιστεί η φοροδιαφυγή σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας επανεξετάζονται από το οικονομικό επιτελείο, καθώς η ισχύς των δύο μέτρων βαίνει στη λήξη της.

Τα μέτρα για τη φοροδιαφυγή είναι αφενός η έκπτωση από το φορολογητέο εισόδημα του 30% των ηλεκτρονικών πληρωμών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών και αφετέρου οι ιατρικές δαπάνες που μετράνε διπλά στην κάλυψη του απαιτούμενου ορίου των ψηφιακών αποδείξεων.

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Και τα δύο μέτρα έχουν ισχύ μέχρι το τέλος του έτους, οπότε μένει να φανεί εάν η ισχύς τους θα παραταθεί ή θα πάψει. Η απόφαση περνά μέσα από τα αποτελέσματα των δύο μέτρων, δηλαδή από τα έσοδα ΦΠΑ σε συγκεκριμένους κλάδους της αγοράς στο διάστημα εφαρμογής των μέτρων. Αν και καταγράφεται πρόοδος υπάρχουν σαφή περιθώρια βελτίωσης, με φορείς όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, να προτείνουν την θέσπιση κινήτρων για τη μείωση του κενού ΦΠΑ.

Έκπτωση στο φορολογητέο εισόδημα

Ειδικότερα, το μέτρο της έκπτωσης φόρου έχει να κάνει με το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για αμοιβές σε 20 κατηγορίες επαγγελμάτων, το οποίο αφαιρείται από το φορολογητέο εισόδημα, με ανώτατο όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως. Στόχος του μέτρου είναι η παροχή ισχυρού οικονομικού κινήτρου στους καταναλωτές, ώστε να πληρώνουν ηλεκτρονικά και να ζητούν απόδειξη. Στη λίστα των επαγγελματιών περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:

δικηγόροι,

υδραυλικοί,

ηλεκτρολόγοι,

κομμωτήρια και

ταξί.

Φορο-μπόνους για ιατρικές δαπάνες

Το άλλο μέτρο που θεσπίστηκε ταυτόχρονα είναι οι δαπάνες για τις ιατρικές, οδοντιατρικές και κτηνιατρικές υπηρεσίες που γίνονται ηλεκτρονικά να υπολογίζονται στο διπλάσιο για την κάλυψη του απαιτούμενου ορίου ηλεκτρονικών συναλλαγών, το οποίο αντιστοιχεί στο 30% του ετήσιου πραγματικού εισοδήματος του φορολογουμένου.