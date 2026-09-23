Μακρο-οικονομία

Χιλιάδες κόκκινα δάνεια και ξεπούλημα έργων στα φωτοβολταϊκά, στο -40% τα έσοδα φέτος

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει η ΠΟΣΠΗΕΦ ενόψει της συνέχειας
Χιλιάδες κόκκινα δάνεια και ξεπούλημα έργων στα φωτοβολταϊκά, στο -40% τα έσοδα φέτος
Χάρης Αποσπόρης
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Ολοένα και χειρότερη γίνεται η κατάσταση για τους παραγωγούς ενέργειας με φωτοβολταϊκά, όπως προκύπτει από τις πρόσφατες τοποθετήσεις του κλάδου.

Σύμφωνα με το γενικό γραμματέα της ΠΟΣΠΗΕΦ, Πέτρο Τσικούρα, οι περικοπές παραγωγής και οι μηδενικές ή αρνητικές τιμές χονδρικής τα μεσημέρια οδήγησαν μέχρι σήμερα σε περίπου 4.000 κόκκινα δάνεια.

Παραγωγοί οι οποίοι δανείστηκαν από τις τράπεζες για να κατασκευάσουν τα έργα τους, ανακαλύπτουν πλέον ότι αδυνατούν να αποπληρώσουν τις δόσεις αφού τα έσοδα φέτος έχουν μειωθεί κατά 40%.

Ένα ακόμη αποτέλεσμα είναι ότι προκαλείται ένα κύμα εξαγορών έργων, με την ΠΟΣΠΗΕΦ να υπολογίζει ότι περίπου τα μισά από τα 4.000 προβληματικά φωτοβολταϊκά πάρκα έχουν αλλάξει ή αλλάζουν χέρια.

Μάλιστα, οι εκτιμήσεις είναι ότι στο εξής τα κόκκινα δάνεια θα αυξηθούν περαιτέρω, λόγω και της αύξησης των επιτοκίων που παρατηρείται πανευρωπαϊκά και σφίγγει τη θηλιά ακόμα περισσότερο για τους παραγωγούς.

Μιλώντας στο Open, ο κ. Τσικούρας στάθηκε και στο γεγονός ότι χώρες όπως η γειτονική Βουλγαρία έχουν προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα με την αποθήκευση ενέργειας. Ενδεικτικά, έχει εγκαταστήσει ήδη περί τις 16 GWh, ενώ η Ελλάδα διαθέτει λιγότερες από 1 GWh.

Οι σχετικές γραφειοκρατικές και αδειοδοτικές διαδικασίες για τις μπαταρίες κινούνται με αργούς ρυθμούς, πράγμα που σύμφωνα με τον κ. Τσικούρα, ευνοεί άλλες κατηγορίες ηλεκτροπαραγωγών σε έναν ορίζοντα περίπου πέντε ετών.

Να προσθέσουμε ότι η ΠΟΣΠΗΕΦ είχε νωρίτερα αυτή την εβδομάδα συνάντηση με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών και με τις διοικήσεις τους σχετικά με τα δάνεια, όπου τέθηκαν τα προβλήματα και ζητήθηκε να βρεθούν λύσεις που θα εξυπηρετήσουν τους παραγωγούς.

Τέλος, θα πρέπει να επισημανθεί ότι μια γραμμή άμυνας για τους φωτοβολταϊκούς είναι η διαμόρφωση υψηλότερων τιμών ηλεκτρισμού που παρατηρείται το τελευταίο διάστημα στην εγχώρια αγορά. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές τα μεσημέρια είναι κατά μέσο όρο ψηλότερες από ότι τους περασμένους μήνες και αυτό ενδεχομένως να βελτιώσει σε ένα βαθμό τα έσοδά τους από εδώ και πέρα.

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Μακρο-οικονομία
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