Κώτσηρας: Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα για περίπτερα και ψιλικά

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος για περίπτερα και καταστήματα ψιλικών ειδών φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο.

Ο Γιώργος Κώτσηρας εξήγησε ότι διορθώνεται ο τρόπος προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος στα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους, με στόχο ένα δικαιότερο και πιο ρεαλιστικό φορολογικό πλαίσιο για τους μικρούς επαγγελματίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι με το ίδιο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, με καλύτερη αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, ενίσχυση της διαφάνειας, χρήση ψηφιακών εργαλείων και απλοποίηση διαδικασιών.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ακόμη η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων πυρόσβεσης, η παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας σε τρεις δήμους, καθώς και ρύθμιση για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι στόχος είναι η επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων με κοινωνικό αποτύπωμα.