Μακρο-οικονομία

Κώτσηρας: Αλλαγές στο τεκμαρτό εισόδημα για περίπτερα και ψιλικά

Mε το σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών
 Γιώργος Κώτσηρας
Ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας

Αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού του τεκμαρτού εισοδήματος για περίπτερα και καταστήματα ψιλικών ειδών φέρνει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, όπως ανέφερε στην Ολομέλεια ο Υφυπουργός Γιώργος Κώτσηρας, στο πλαίσιο της συζήτησης για τις κοινωφελείς περιουσίες, τα ιδρύματα, τις σχολάζουσες κληρονομιές και τις δωρεές προς το Δημόσιο.

Ο Γιώργος Κώτσηρας εξήγησε ότι διορθώνεται ο τρόπος προσδιορισμού του τεκμαρτού εισοδήματος στα περίπτερα και τα καταστήματα ψιλικών, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας τους, με στόχο ένα δικαιότερο και πιο ρεαλιστικό φορολογικό πλαίσιο για τους μικρούς επαγγελματίες.

Παράλληλα, επισήμανε ότι με το ίδιο σχέδιο νόμου η κυβέρνηση επιχειρεί να βάλει τάξη στη διαχείριση των κοινωφελών περιουσιών και των σχολαζουσών κληρονομιών, με καλύτερη αξιοποίηση του κοινωφελούς πλούτου της χώρας, ενίσχυση της διαφάνειας, χρήση ψηφιακών εργαλείων και απλοποίηση διαδικασιών.

Στο πακέτο των παρεμβάσεων περιλαμβάνονται ακόμη η απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας για τα οχήματα των εθελοντικών οργανώσεων πυρόσβεσης, η παραχώρηση του παραλιακού μετώπου της Χερσαίας Ζώνης Λιμένος Ελευσίνας σε τρεις δήμους, καθώς και ρύθμιση για τη στήριξη των πληγέντων σε Μάτι και Μάνδρα, μέσω τροπολογίας που κατέθεσε ο Υπουργός Κυριάκος Πιερρακάκης, με την κυβέρνηση να τονίζει ότι στόχος είναι η επίλυση χρονιζόντων ζητημάτων με κοινωνικό αποτύπωμα.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
222
203
201
162
112
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ για σχολάζουσες κληρονομιές και κοινωφελείς περιουσίες
Η υπουργική τροπολογία με τις διατάξεις για την στήριξη συγγενών θυμάτων και των πληγέντων από την πυρκαγιά στο Μάτι το 2018 και την πλημμύρα στην περιοχή της Μάνδρας το 2017 ψηφίσθηκε από όλα τα κόμματα
Το υπουργείο Οικονομικών
Η διπλή μάχη της Ευρώπης κατά του αθέμιτου ανταγωνισμού – Τι κρίνεται σε ECOFIN και Γαλλία για το ελληνικό εμπόριο
Τόσο οι επικείμενες ανακοινώσεις του ECOFIN όσο και η απόφαση των δικαστικών αρχών της Γαλλίας που αναμένονται πριν τα Χριστούγεννα θα αποτελέσουν σημεία καμπής για την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά
close up woman hand add product to card at shopping online mobile app on wood table at home
Νέο άλμα πληθωρισμού στο 2,4% το Νοέμβριο λόγω αύξησης του κόστους στέγασης - Κατά 8,6% αυξήθηκαν τα ενοίκια, έκρηξη 13% στις τιμές κρέατος
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατά τον μήνα Νοέμβριο 2025, σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2025 παρουσίασε αύξηση 0,1%, έναντι μείωσης 0,4%, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους
Ακίνητα 11
Newsit logo
Newsit logo