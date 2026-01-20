Live Χατζηδάκης – Σκέρτσος: Τα κυβερνητικά σχέδια για το 2026 και ο απολογισμός του 2025

Το κυβερνητικό έργο παρουσιάζουν αυτή την ώρα ο αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης και ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος.

Ο απολογισμός του κυβερνητικού έργου για το 2025 και το Ενοποιημένο Σχέδιο Κυβερνητικής Πολιτικής 2026 παρουσιάζεται από τον Κωστή Χατζηδάκη και τον Άκη Σκέρτσο σε συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μποδοσάκη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο άνδρες παρουσιάζουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις που ολοκληρώθηκαν, καθώς και τα επιτεύγματα της κυβέρνησης ενώ δίνουν το στίγμα για τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης το 2026, σε νομοθετικό επίπεδο και σε σχέση με τις μεταρρυθμίσεις που έχουν δρομολογηθεί.

Η μεταρρυθμιστική πολιτική θα συνεχιστεί σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη που περιγράφει 25 προτεραιότητες και την διαρκή δέσμευση της κυβέρνησης στον προγραμματισμό, τόσο σε ετήσια βάση όσο και στο πλαίσιο της κυβερνητικής θητείας.

Στόχος, όπως ανέφερε, είναι η κυβέρνηση να πει και στο τέλος της δεύτερης τετραετίας: το είπαμε, το κάναμε.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άκης Σκέρτσος παρουσιάζει αυτή την ώρα τα βήματα προόδου της οικονομίας εν μέσω αβεβαιοτήτων σημειώνοντας ότι το 2025 πετύχαμε 3.701 ορόσημα ή 66% όσων είχαν προγραμματιστεί πριν ένα χρόνο. Τα 4.000 θα έχουν υλοποιηθεί έως το τέλος του Ιανουαρίου και στο τέλος του α’ τριμήνου θα έχουν υλοποιηθεί 8 στα 10 ορόσημα.

Σε 6 χρόνια η Ελλάδα συγκλίνει με την Ευρώπη κυρίως στο θέμα της καταπολέμησης της φοροδιαφυγής, από 29% απώλεια είσπραξης ΦΠΑ το 2017 έχει βρεθεί στην καλύτερη θέση της ΕΕ. Επιπλέον, η Ελλάδα κερδίζει την ενεργειακή της αυτονομία, παράγει περισσότερη ενέργεια από όση χρειάζεται και εξάγει ενέργεια. Η μεγαλύτερη επιτυχία ωστόσο, σύμφωνα με τον κ. Σκέρτσο, είναι η μείωση της ανεργίας στο 8,2%, δηλαδή, 1,9 μονάδες μόνο πίσω από τον μ.ο. της ΕΕ.

Ο κ. Σκέρτσος μίλησε επίσης και για την θεσμική σύγκλιση με την ΕΕ τονίζοντας ότι η Ελλάδα είναι πλέον στις 10 χώρες της ΕΕ που ενσωματώνουν ταχύτερα τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Μίλησε για 40 κορυφαίες στιγμές του 2025 αναδεικνύοντας τα επιτεύγματα της κυβέρνησης, από την πρώτη προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη στο Eurogroup, τη μείωση του δημοσίου χρέους και την απορρόφηση πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης μέχρι τη μάχη με το βαθύ κράτος, την ψηφιακή μετάβαση, την πρόοδο στην άμυνα αλλά και τα εργαλεία για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης. Ειδική αναφορά έγινε στις μεταρρυθμίσεις στο ΕΣΥ, στη Δικαιοσύνη και στην Εκπαίδευση.

Οι 7 προγραμματικές δεσμεύσεις για το 2026

Σύμφωνα με τον Κωστή Χατζηδάκη η κυβέρνηση, σε ένα ταραχώδες διεθνές σκηνικό, θέτει 7 στόχους και ετοιμάζει 10 νομοθετικές πρωτοβουλίες:

-Διατήρηση ισχυρής ανάπτυξης και προώθηση επενδύσεων. Το 2025 ήταν μια ακόμη πιο θετική χρονιά στους τομείς αυτούς

-Περαιτέρω ενίσχυση του εισοδήματος των πολιτών

-Διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής

-Ενίσχυση κράτους Δικαίου και πρωτοβουλίες ενάντια στο βαθύ κράτος

-Περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας

-Προώθηση και ολοκλήρωση έργων υποδομής σε όλη τη χώρα

-Νέα βήματα στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό του κράτους με αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

10 βασικές νομοθετικές πρωτοβουλίες για το 2026

1-Νομοθετική πρωτοβουλία για ένα κράτος πιο φιλικό στους πολίτες

2-Θεσμοθέτηση Νέου Λυκείου και Εθνικού Απολυτηρίου

3-Νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

4-Νομοσχέδιο για τις ελεγκτικές υπηρεσίες δόμησης και την ενσωμάτωσής τους στο Κτηματολόγιο

5-Νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης οικονομικών δραστηριοτήτων και ενίσχυσης εποπτείας

6-Αναμόσφωση Κληρονομικού Δικαίου

7-Νομοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας για την ενίσχυση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας

8-Αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα ΚΕΠΑ

9-Νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της λειψυδρίας

10-Νομοσχέδιο για την νόμιμη μετανάστευση

Νέες μειώσεις φόρων προεκλογικά και 30 μεταρρυθμίσεις & έργα

Ο Κωστής Χατζηδάκης μίλησε επίσης για 30 βασικές μεταρρυθμίσεις και έργα που προωθεί η κυβέρνηση Μητσοτάκη για το 2026, πριν από την ψήφιση του προϋπολογισμού του επόμενου έτους, ενόψει των εξαγγελιών της ΔΕΘ. Μεταξύ άλλων προανήγγειλε νέες μειώσεις φόρων, αύξηση κατώτατου μισθού, απλοποίηση των διαδικασιών του μητρώου ΜΙΤΟΣ, επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και στο Δημόσιο, ενίσχυση της άμυνας με παραλαβή νέων φρεγατών από τη Γαλλία, ανακαίνιση νοσοκομείων, προώθηση κρίσιμων έργων υποδομών, επέκταση του προγράμματος Μαριέττα Γιαννάκου σε 214 νέες μονάδες και νέα πλατφόρμα σύγκρισης τιμών για να παρακολουθούνται τυχόν αθέμιτες πρακτικές στην αγορά.

Προτεραιότητες εθνικής στρατηγικής για την περιφέρεια

Αναφορικά με το εθνικό πρόγραμμα για την περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη αναδείχθηκαν οι πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την αξιοποίηση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων. Το σχέδιο προβλέπει μεταξύ άλλων στενή συνεργασία με Περιφέρειες και Δήμους, έργα υποδομών, στήριξη του πρωτογενούς τομέα, διαχείριση υδάτων, Χωρικό Σχεδιασμό κ.α.. Σε πρώτο πλάνο για την προώθηση των 50 Τοπικών Σχεδίων Ανάπτυξης είναι η θεσμική θωράκιση με τη δημιουργία ειδικής γραμματείας για τις ορεινές περιοχές και κυβερνητική επιτροπή για τη νησιωτικότητα.

Τέλος, αναφορά έγινε στην πρόοδο που έχει επιτευχθεί στην απορρόφηση του Ταμείου Ανάκαμψης, όπου έχουν εκταμιευθεί 23,4 δισ. ευρώ ενώ απαιτούνται άλλα 177 ορόσημα για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος.

Το 2026 θα είναι χρονιά δουλειάς, μεταρρυθμίσεων και προώθησης του κυβερνητικού έργου, τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης ερωτηθείς σχετικά με τον προεκλογικό χαρακτήρα των κυβερνητικών πρωτοβουλιών. Εξήγησε ότι η αυτοδέσμευση και το αποτέλεσμα θα αποτυπωθούν στις κάλπες.