Λύση από ΥΠΕΝ για να προχωρήσουν 2.000 εκκρεμείς αιτήσεις για θέρμανση με φυσικό αέριο σε Τρίπολη-Μεγαλόπολη

Τροπολογία που αφορά στην επιχορήγηση του κόστους κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες προστέθηκε στο ενεργειακό νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ, το οποίο συζητείται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής προ της ψήφισής του.

Συγκεκριμένα, το πρώτο άρθρο της τροπολογίας του ΥΠΕΝ αφορά τις δράσεις αντικατάστασης συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου με συστήματα αερίου. Στόχος είναι η ολοκλήρωση των αιτήσεων που επελέγησαν από τους φορείς πριν από την 1η Ιανουαρίου 2025, σύμφωνα με τις διαδικασίες υλοποίησης. Οι σχετικές δράσεις προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και αφορούν την επιχορήγηση του κόστους κατασκευής εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερίου σε κατοικίες που έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης με το δίκτυο.

Λόγω της μη έγκαιρης ολοκλήρωσης κατασκευής τμημάτων του δικτύου αερίου και της λήξης της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2020, παραμένουν σε εκκρεμότητα 1.500 εμπρόθεσμες αιτήσεις στην Τρίπολη, όπως και 450 αιτήσεις στη Μεγαλόπολη. Οι αιτήσεις αυτές θα μπορέσουν πλέον να προχωρήσουν.

Η χρηματοδότηση της δράσης στην Τρίπολη θα προέλθει από πόρους του Ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος ΔΑΜ, ενώ για τη Μεγαλόπολη από το ίδιο πρόγραμμα ή άλλους συγχρηματοδοτούμενους πόρους.