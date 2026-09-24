Χωρίς φορολόγηση υπερκερδών στα καύσιμα και επιδότηση στο ρεύμα έρχονται σε πρώτη φάση τα κυβερνητικά μέτρα

Θέμα ημερών είναι οι ανακοινώσεις των κυβερνητικών μέτρων στα καύσιμα, καθώς πρόκειται να γίνουν το αργότερο ως την άλλη εβδομάδα με στόχο τη στήριξη των καταναλωτών.

Προς το παρόν η κυβέρνηση σχεδιάζει μέτρα και επεξεργάζεται τα δεδομένα, αλλά και τα μηνύματα από την εγχώρια και διεθνή αγορά, όπου όλα δείχνουν μια δύσκολη εξίσωση, καθώς παρά τη σχετική αποκλιμάκωση των τιμών πετρελαίου και αερίου τις τελευταίες ημέρες, οι αντίστοιχες στα καύσιμα εξακολουθούν να προβληματίζουν ενόψει του χειμώνα.

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«Όχι» σε φορολόγηση υπερκερδών, «ίσως» σε πλαφόν

Όπως έχει επισημάνει η κυβέρνηση, οι όποιες παρεμβάσεις γίνουν από εδώ και πέρα θα πρέπει να είναι σύμφωνες με το δημοσιονομικό χώρο, ο οποίος είναι συγκεκριμένος.

Τη στιγμή που τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη στο πετρέλαιο για να βρεθούν περισσότερα χρήματα, κύκλοι του ΥΠΕΝ απαντούν ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στα ελληνικά και τα ξένα διϋλιστήρια που πρέπει να ληφθούν υπόψη. Στην περίπτωση των ευρωπαϊκών κρατών που προτείνουν την έκτακτη φορολόγηση, υπάρχουν ζητήματα επάρκειας εφοδιασμού και έλλειψη διϋλιστικής δυναμικότητας που δεν αντιμετωπίζει η ελληνική αγορά.

Παρόλα αυτά, η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο εφαρμογής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, εφόσον κάτι τέτοιο δεν θα μειώσει την παραγωγή και δεν θα απειλήσει τον εφοδιασμό.

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Πλήρη τα στρατηγικά αποθέματα αργού της χώρας

Περνώντας στο ζήτημα των αποθεμάτων αργού πετρελαίου και καυσίμων, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικά αποθέματα που μπορούν να καλύψουν εξ ολοκλήρου τη ζήτηση αργού για 90 ημέρες. Οι συγκεκριμένες ποσότητες αυτή τη στιγμή έχουν αναπληρωθεί και με το παραπάνω μετά την άντληση που συμφωνήθηκε την άνοιξη από το Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Πρόσφατα, άλλωστε, υπεγράφη υπουργική απόφαση με την οποία εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο και για τα εμπορικά αποθέματα που καλούνται να διατηρούν στα καύσιμα και τα πετρελαιοειδή οι εταιρείες του χώρου. Οι συγκεκριμένες ποσότητες είναι για πέντε ημέρες κατανάλωσης και έχουν στόχο την αντιμετώπιση πρόσκαιρων διαταραχών.

Ανησυχία για την άνοδο της χονδρικής ρεύματος

Η εκτίναξη της τιμής χονδρικής στον ηλεκτρισμό το τελευταίο χρονικό διάστημα προκαλεί ανησυχία στο κυβερνητικό επιτελείο.

Εντούτοις, το ΥΠΕΝ σκοπεύει να περιμένει πρώτα να διαπιστώσει πως θα διαμορφωθούν τα τιμολόγια λιανικής τον Οκτώβριο προτού λάβει τις αποφάσεις του για το αν θα δώσει επιδότηση στους οικιακούς καταναλωτές.

Σε κάθε περίπτωση, το υπουργείο υπενθυμίζει ότι υπάρχουν σήμερα σχετικά χαμηλά σταθερά τιμολόγια, όπως της ΔΕΗ, τα οποία μπορεί κάποιος να εκμεταλλευτεί για να συγκρατήσει το κόστος σε βάθος ενός έτους.

Ως εκ τούτου, το μήνυμα από την πλευρά του ΥΠΕΝ είναι ότι θέλει να αποφύγει προς το παρόν μια γενικευμένη στήριξη που θα μεταφραζόταν σε δημοσιονομικό εκτροχιασμό. Έτσι, διατηρεί ανοικτό το “ραντάρ” και προετοιμάζεται κατάλληλα ενόψει του χειμώνα, ο οποίος προβλέπεται δύσκολος με βάση τις σημερινές συνθήκες διεθνώς. Επίσης, θα παρακολουθήσει τις συζητήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο και το αν η Κομισιόν θα προσφέρει κάποια επιπλέον ευελιξία στις δαπάνες.