Ελλείψεις στην Ευρώπη και νέες αυξήσεις στην Ελλάδα αν ο Τραμπ απαγορεύσει τις εξαγωγές ντίζελ

Μεγάλη πτώση επήλθε τις τελευταίες ημέρες στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου, με το Brent να υποχωρεί από τα 109 δολάρια/βαρέλι φτάνοντας την Τετάρτη (23.9.2026) στα 98, το ευρωπαϊκό αέριο από το υψηλό των 85 ευρώ/MWh έπεσε προσωρινά κάτω από τα 70, αν και βενζίνη και ντίζελ εξακολουθούν να βρίσκονται στα ύψη.

Την ίδια στιγμή, η αμερικανική κυβέρνηση δήλωσε ότι βρίσκεται ξανά σε επαφές με το Ιράν για το ενδεχόμενο μιας διπλωματικής λύσης στη σύγκρουση, ενώ ο αγωγός πετρελαίου Ανατολής-Δύσης της Σαουδικής Αραβίας τέθηκε ξανά σε μερική λειτουργία μετά τις ζημιές που υπέστη, εξελίξεις που αποτελούν φαινομενικά καλές ειδήσεις για τον καταναλωτή, όμως στην ίδια την αγορά η κατάσταση εξακολουθεί να χειροτερεύει με επίκεντρο τα καύσιμα, ιδίως το ντίζελ.

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Τις τελευταίες ημέρες έγινε γνωστό ότι σχεδόν το ένα πέμπτο των γαλλικών πρατηρίων δηλώνει πως έχει ξεμείνει από το ένα εκ των δύο βασικών καυσίμων. Ο πρόεδρος Μακρόν ζήτησε να συγκληθεί σύνοδος της G7 ώστε να συζητηθεί το ενεργειακό πρόβλημα, ενώ παράλληλα επιδιώκει τομές σε επίπεδο Βρυξελλών.

Δυστυχώς για τον ίδιο, τα νέα από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού δεν ήταν καθόλου καλά. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε ότι είναι σύμφωνος με μια απαγόρευση των εξαγωγών ντίζελ της χώρας του, σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές-ρεκόρ στην αντλία.

Προς το παρόν η κυβέρνηση κάνει τους υπολογισμούς της για το κατά πόσο είναι εφικτή μια τέτοια κίνηση, είτε για μερικό, είτε για ολικό μορατόριουμ.

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Η επίδραση θα ήταν άκρως επιζήμια για όλες τις υπόλοιπες χώρες, δεδομένου του ότι οι ΗΠΑ εξήγαγαν τον Αύγουστο 1,6 εκατ. βαρέλια ντίζελ ημερησίως. Βασικοί προορισμοί είναι χώρες όπως η Βρετανία, η Γαλλία και η Βραζιλία, που όλους τους προηγούμενους μήνες αντικατέστησαν μέσω ΗΠΑ τις χαμένες προμήθειες από τη Μέση Ανατολή.

Συνολικά στο πετρέλαιο (αργό και καύσιμα) οι ΗΠΑ ήταν κατά το πρώτο μισό του φετινού έτους ο μεγαλύτερος προμηθευτής της Ευρώπης, με ένα μερίδιο 18,8%.

Η ζημιά για Ευρώπη και Ελλάδα

Η απώλεια μιας σημαντικής ποσότητας ντίζελ θα σήμαινε ελλείψεις στις πιο εκτεθειμένες αγορές ανά τον πλανήτη, αλλά και σημαντική άνοδο των τιμών σε όλες τις υπόλοιπες. Ο ανταγωνισμός θα γινόταν πιο έντονος, καθώς στο ντίζελ η ζήτηση είναι ιδιαίτερα ανελαστική.

Παράλληλα, η όποια περαιτέρω άνοδος της τιμής θα επιφέρει και αυξήσεις σε άλλα αγαθά, δεδομένης της κεντρικής θέσης του συγκεκριμένου καυσίμου στην παγκόσμια παραγωγή και τις μεταφορές.

Θα πρέπει να επισημάνουμε, επίσης, ότι το αμερικανικό μορατόριουμ αναδεικνύει και τη διαχρονική έλλειψη επενδύσεων σε νέα διϋλιστήρια ανά την υφήλιο τις τελευταίες δεκαετίες. Σε πολλές χώρες έκλεισαν μονάδες, ενώ όσες έχουν απομείνει, λειτουργούν σήμερα σε πολύ υψηλούς ρυθμούς για να καλύψουν τις ανάγκες και να εκμεταλλευτούν τα περιθώρια-ρεκόρ. Ταυτόχρονα, το ένα τρίτο των ρωσικών διϋλιστηρίων βρίσκονται εκτός λειτουργίας λόγω των ουκρανικών επιθέσεων.

Εξαίρεση σε αυτό το έλλειμμα αποτελεί η Ελλάδα, όπου οι δύο όμιλοι HELLENiQ και Μότορ Όιλ, επένδυσαν σημαντικά στην επέκταση των δυνατοτήτων τους όλα τα περασμένα χρόνια. Ως αποτέλεσμα υπερκαλύπτονται οι εγχώριες ανάγκες και περίπου το 50% της παραγωγής εξάγεται.

Έτσι, δεν προκύπτει κάποιο σενάριο ελλείψεων στο ντίζελ για την ελληνική αγορά, όμως οι τιμές είναι διεθνείς και έτσι ο Έλληνας καταναλωτής θα δει περαιτέρω αυξήσεις στην αντλία, αν όντως ο Τραμπ προχωρήσει σε μια τέτοια κίνηση.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η ήδη διαμορφωμένη τιμή στοιχίζει 203 εκατ. ευρώ παραπάνω κάθε ημέρα στους Ευρωπαίους οδηγούς σε σχέση με πριν από την κρίση, όπως ανέφερε χθες η Financial Times.

Η Ευρώπη είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένη στις μεταβολές, καθώς από όλες τις περιοχές του πλανήτη έχει το υψηλότερο μερίδιο ντίζελ σε σχέση με τα υπόλοιπα κάυσιμα στο μείγμα κατανάλωσής της.