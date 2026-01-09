Μείωση 15,1% στο έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου

Μείωση 15,1% κατέγραψε το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας τον περασμένο Νοέμβριο, αποτέλεσμα της υποχώρησης της αξίας των εισαγωγών και της -έστω οριακής- ανόδου των εξαγωγών, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των εισαγωγών τον Νοέμβριο 2025 διαμορφώθηκε στα 6,9 δισ. ευρώ, από 7,4 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σημειώνοντας μείωση 6,6%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,2 δισ. ευρώ ή 4,3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η μείωση ανήλθε σε 0,2 δισ. ευρώ ή 4,4%.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε σε 4,1 δισ. ευρώ, έναντι 4,1 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,4%. Ωστόσο, χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε μείωση κατά 0,2 δισ. ευρώ ή 5,4%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία η πτώση διαμορφώθηκε στα 0,2 δισ. ευρώ ή 5,2%.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 2,8 δισ. ευρώ έναντι 3,3 δισ. ευρώ τον Νοέμβριο 2024, παρουσιάζοντας μείωση 15,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε μείωση κατά 0,1 δισ. ευρώ ή 3%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε μείωση κατά 0,1 δισ. ευρώ ή 3,3%).

Το 11μηνο πέρυσι η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 74,4 δισ. ευρώ έναντι 78,1 δισ. ευρώ το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 4,7% (χωρίς τα πετρελαιοειδή καταγράφηκε αύξηση κατά 1,0 δισ. ευρώ ή 1,6%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 0,8 δισ. ευρώ ή 1,4%).

Η συνολική αξία των εξαγωγών ανήλθε στο ποσό των 44,5 δισ. ευρώ έναντι 45,9 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,1% (χωρίς τα πετρελαιοειδή σημειώθηκε αύξηση κατά 0,7 δισ. ευρώ ή 2,1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία υπήρξε αύξηση κατά 0,8 δισ. ευρώ ή 2,3%).

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 29,9 δισ. ευρώ έναντι 32,1 δισ. ευρώ το 11μηνο του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 6,9% (χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσιάστηκε αύξηση κατά 0,3 δισ. ευρώ ή 1%, ενώ χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία σημειώθηκε αύξηση κατά 0,0 δισ. ευρώ ή 0,1%).