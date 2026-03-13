Μακρο-οικονομία

Μείωση 4,6% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο

Πού οφείλεται η μείωση στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό»
Κατά 4,6% μειώθηκε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία τον Ιανουάριο φέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025, έναντι αύξησης 0,1% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2025 με το 2024.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η μείωση αυτή στον λεγόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό» οφείλεται στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 7,6% και στη μείωση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώνης κατά 0,5%.

Ωστόσο, ο γενικός δείκτης παρουσίασε αύξηση 2% τον Ιανουάριο 2026 σε σύγκριση με τον δείκτη του Δεκεμβρίου 2025, έναντι αύξησης 1,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2025 με το 2024.

