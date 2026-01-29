Μείωση της ανεργίας στο 7,5% τον Δεκέμβριο – Στο χαμηλότερο σημείο από το 2008

Σημαντική αποκλιμάκωση κατέγραψε η ανεργία στη χώρα τον Δεκέμβριο του 2025, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 7,5%, έναντι του αναθεωρημένου προς τα πάνω 9,4% τον Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και του αναθεωρημένου προς τα κάτω 8,1% τον Νοέμβριο του 2025, όπως προκύπτει από στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι ανήλθαν σε 354.904 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 87.842 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (19,8%) και μείωση κατά 31.165 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (8,1%).

Πρόκειται για τη δεύτερη καλύτερη επίδοση των τελευταίων 22 ετών. Ο δείκτης ανεργίας στο 7,5% συνιστά την καλύτερη μέτρηση από τον Μάιο του 2008, όταν είχε βρεθεί στο 7,3%, και τη δεύτερη χαμηλότερη από το 2004, το πρώτο έτος για το οποίο διαθέτει αναλυτικά δεδομένα η εθνική στατική αρχή.

Η βελτίωση οφείλεται πρωτίστως στο άλμα στον αριθμό των απασχολούμενων, οι οποίοι έχουν αυξηθεί κατά 650.000 σε σχέση με τα τέλη του 2020, όταν η παγκόσμια υγειονομική κρίση απειλούσε εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας.

Στον αντίποδα, ο αριθμός των ανέργων έχει συρρικνωθεί κατά 435.000 άτομα την τελευταία εξαετία, δηλαδή κατά περισσότερο από 55% σε σχέση με τα τέλη του 2019. Το ίδιο διάστημα οι οικονομικά μη ενεργοί συμπολίτες μας έχουν μειωθεί κατά περίπου 220.000, γεγονός που αποδεικνύει ότι η πτώση της ανεργίας δεν οφείλεται σε συνταξιοδοτήσεις ή στην πρόωρη αποχώρηση εργαζόμενων από την αγορά, αλλά είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δημιουργίας νέων θέσεων.

Στις γυναίκες το ποσοστό της ανεργίας ανήλθε σε μονοψήφιο ποσοστό 9,9% από 11,7% τον Δεκέμβριο 2024 και στους άνδρες σε 5,5% από 7,6%.

Κατά μεγάλες ομάδες ηλικιών, στην ομάδα 15- 24 ετών το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε σε 13% από 22,3% και στις ηλικίες 25- 74 ετών σε 7,2% από 8,7%.

Σύμφωνα επίσης με την έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι απασχολούμενοι ανήλθαν σε 4.376.977 άτομα, σημειώνοντας αύξηση κατά 102.883 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (2,4%) και μείωση κατά 19.389 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (0,4%).

Ενώ, τα άτομα κάτω των 75 ετών που δεν περιλαμβάνονται στο εργατικό δυναμικό, ή «άτομα εκτός του εργατικού δυναμικού» (δηλαδή τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.005.230 άτομα, σημειώνοντας μείωση κατά 42.763 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2024 (1,4%) και αύξηση κατά 48.284 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2025 (1,6%).