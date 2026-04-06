Μακρο-οικονομία

Μέτρα για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία αποφασίζονται σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Στο επίκεντρο είναι επίσης η στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση της βιομηχανίας
Workers operate on the bus body production line at the factory of Marcopolo, one of the world's largest bus manufacturers with operations across multiple continents, in Caxias do Sul, Brazil, March 25, 2026. REUTERS/Diego Vara
REUTERS / Diego Vara

Ανακοινώσεις για το μοντέλο στήριξης της βιομηχανίας έναντι του ενεργειακού κόστους αναμένεται να γίνουν σήμερα Δευτέρα (6.4.2026) το μεσημέρι σε συνέχεια συνάντησης στο ΥΠΕΝ των αρμόδιων υπουργών με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Ειδικότερα, έχει προγραμματιστεί συνάντηση το μεσημέρι (στις 14.00) των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο στο ΥΠΕΝ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και τη στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της. 

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή είναι μια κρίση που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλήττοντας ιδιαίτερα την ενεργοβόρο βιομηχανία που μετρούσε τις αντοχές της ήδη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται και τις επιπτώσεις του πετρελαϊκού σοκ να λαμβάνουν διαστάσεις οι στοχευμένες παρεμβάσεις, σε εθνικό επίπεδο, αναμένονται με αγωνία από την εγχώρια βιομηχανία. 

