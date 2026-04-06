Μέτρα για το ενεργειακό κόστος στη βιομηχανία αποφασίζονται σε σύσκεψη στο ΥΠΕΝ

Ανακοινώσεις για το μοντέλο στήριξης της βιομηχανίας έναντι του ενεργειακού κόστους αναμένεται να γίνουν σήμερα Δευτέρα (6.4.2026) το μεσημέρι σε συνέχεια συνάντησης στο ΥΠΕΝ των αρμόδιων υπουργών με τον πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο.

Ειδικότερα, έχει προγραμματιστεί συνάντηση το μεσημέρι (στις 14.00) των υπουργών Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου, Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου, καθώς και του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Νίκου Τσάφου με τον Πρόεδρο του ΣΕΒ, Σπύρο Θεοδωρόπουλο στο ΥΠΕΝ.

Στο επίκεντρο της συνάντησης είναι μέτρα για την ελάφρυνση του ενεργειακού κόστους της βιομηχανίας και τη στήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή αναβάθμισή της.

Η παρατεταμένη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή είναι μια κρίση που απειλεί νοικοκυριά και επιχειρήσεις πλήττοντας ιδιαίτερα την ενεργοβόρο βιομηχανία που μετρούσε τις αντοχές της ήδη πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στο Ιράν. Με το ενεργειακό κόστος να αυξάνεται και τις επιπτώσεις του πετρελαϊκού σοκ να λαμβάνουν διαστάσεις οι στοχευμένες παρεμβάσεις, σε εθνικό επίπεδο, αναμένονται με αγωνία από την εγχώρια βιομηχανία.