Μητσοτάκης: Εντός δύο εβδομάδων παρουσιάζουμε τη λύση για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας

Για το ενεργειακό κόστος της βιομηχανίας, μίλησε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκη σε ομιλία του σε εκδήλωση του υπουργείου Ανάπτυξης για τον παραγωγικό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Στην ομιλία του στο Κέντρο Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, ο Κυριάκος Μητσοτάκης προανήγγειλλε παρεμβάσεις για τη στήριξη των βιομηχανιών έναντι του ενεργειακού κόστους σημειώνοντας ότι φτάνει στο τέλος της μια διαπραγμάτευση που έγινε εδώ και πολλούς μήνες με την Κομισιόν.

“Ήρθε η ώρα να σταθούμε δίπλα στην ενεργοβόρο βιομηχανία”, τόνισε αναφερόμενος στη διαπραγμάτευση με την Κομισιόν με την οποία η κυβέρνηση φέρεται να έχει σχεδόν καταλήξει σε ένα μοντέλο στήριξης κατάλληλο για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς.

“Έχουμε περίπου καταλήξει πλέον και οι ανακοινώσεις θα γίνουν στις επόμενες 15 ημέρες. Είναι μια λύση με ξεχωριστή σημασία σε μια δύσκολη εποχή που οι τιμές ανεβαίνουν”, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός.

Το ενεργειακό στο σύνολό του πρόκειται να απασχολήσει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στην επόμενη σύνοδο που έχει προγραμματιστεί αυτή την Πέμπτη και Παρασκευή.

Ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε μεταξύ άλλων ότι “η ΕΕ να βρεθεί προετοιμασμένη απέναντι στο ενδεχόμενο διάρκειας στη νέα κρίση που αντιμετωπίζουμε” και πρόσθεσε: “Χρειάζεται να αφομοιώσουμε τα μαθήματα της κρίσης του 2022 και να έχουμε εργαλεία προσωρινού και στοχευμένου χαρακτήρα, ώστε αν κριθεί απαραίτητο να στηρίξουμε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Ήδη η κυβέρνηση πήρε τα πρώτα μέτρα που αντιβαίνουν στη φιλελεύθερη φιλοσοφία μας, αλλά είναι απαραίτητα για να συγκρατήσουμε ενδεχόμενα φαινόμενα κερδοσκοπίας. Ελπίζω να μην χρειαστούν πέραν του τριμήνου”.