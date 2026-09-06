Εξαγγελίες ΔΕΘ: Οι επιχειρήσεις περίμεναν περισσότερα – Οι πρώτες αντιδράσεις εν αναμονή της εξειδίκευσης των μέτρων

Πολλά αιτήματα του επιχειρηματικού κόσμου έμειναν εκτός των εξαγγελιών του πρωθυπουργού από το βήμα της 90ής ΔΕΘ αλλά στα πρώτα σχόλια παραγόντων της αγοράς τονίζεται ως θετική εξέλιξη ο μόνιμος χαρακτήρας όσων μέτρων εξαγγέλθηκαν.

Η κατεύθυνση των εξαγγελιών σε γενικές γραμμές δημιουργεί αισιοδοξία ωστόσο οι επιχειρηματίες περιμένουν την εξειδίκευση των μέτρων της ΔΕΘ τις επόμενες ημέρες αλλά και την άμεση εφαρμογή τους, ώστε να περάσουν γρήγορα στη καθημερινότητα των πολιτών και να έχουν αποτύπωμα στα ταμεία των επιχειρήσεων και στο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών.

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Το ζητούμενο για την κοινωνία και κυρίως τη μεσαία τάξη και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι να εξελίσσονται και να αναπτύσσονται και όχι απλώς να ανταπεξέρχονται στο δύσκολο περιβάλλον που έχουν διαμορφώσει οι απανωτές κρίσεις.

«Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού στην 90ή ΔΕΘ αποτελούν ένα βήμα, αλλά όχι το άλμα που χρειάζεται σήμερα η ελληνική επιχειρηματικότητα» δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος.

Οι προσδοκίες διαψεύσθηκαν

«Περιμέναμε κάποια στοχευμένα μέτρα και ουσιαστικά δεν είδαμε τίποτα. Είχαμε ακούσει πολλά και ήρθαν ελάχιστα», σχολιάζει ο Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών.

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Εξηγεί ότι ενώ επιχειρήσεις και επαγγελματίες δίνουν αγώνα επιβίωσης, δεν κάνει σημαντική διαφορά η μείωση των τεκμηρίων για τους φορολογικά συνεπείς και προσθέτει: «Η κυβέρνηση εξέτασε το ενδεχόμενο οι φορολογικά ασυνεπείς να είναι αποτέλεσμα των πολύ δύσκολων οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην αγορά; Και τι θα κάνουμε για όλους αυτούς τους ανθρώπους; Θα τους αφήσουμε να οδηγηθούν στην καταστροφή;»

Σχολιάζει επίσης το μέτρο για την κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος για τα νομικά πρόσωπα, που περιορίζεται στην περιφέρεια. «Οι επιχειρήσεις της Αττικής θα πρέπει να περιμένουν κι άλλο για να καταργηθεί μία επί της ουσίας μνημονιακή επιβάρυνση… Αυτός ο διαχωρισμός πάντως μόνο θετικός δεν είναι και στέλνει και λάθος μηνύματα…», αναφέρει ο πρόεδρος του ΕΕΑ.

Αναφέρεται επίσης στη θετική εξέλιξη της μείωσης της προκαταβολής φόρου αλλά θεωρεί το 5% «ασπιρίνη όταν το πρόβλημα ρευστότητας για τις επιχειρήσεις είναι τόσο έντονο και δεν υπάρχει η πολυτέλεια του χρόνου, ούτε και η αντοχή για να περιμένουν».

Ο κ. Χατζηθεοδοσίου σχολιάζει επίσης το θετικό για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέτρο που αφορά πόρους 1,5 δισ. ευρώ της Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει βάρος

Σχολιάζοντας το καλάθι των μέτρων, ύψους 2,2 δισ. ευρώ της ΔΕΘ, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Σταύρος Καφούνης σημειώνει ότι κάθε μέτρο που αφήνει περισσότερο χώρο και περισσότερη ανάσα στη μικρομεσαία επιχείρηση είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση.

«Οι εξαγγελίες δείχνουν ότι η φωνή της αγοράς ακούγεται και αρκετές από τις διεκδικήσεις της ΕΣΕΕ που βάλαμε στο τραπέζι με επιμονή και τεκμηρίωση πιάνουν τόπο. Δεν πανηγυρίζουμε και δεν σταματάμε εδώ. Η μικρομεσαία επιχείρηση έχει σηκώσει μεγάλο βάρος τα τελευταία χρόνια και χρειάζεται ουσιαστική και σταθερή στήριξη. Θέλουμε τα σημερινά μέτρα να είναι η αρχή μιας μεγαλύτερης προσπάθειας, ώστε ο επαγγελματίας να μπορεί να δουλεύει, να επενδύει και να βλέπει το αύριο με μεγαλύτερη σιγουριά», προσθέτει.

Πολλά αιτήματα έμειναν εκτός

Οι εξαγγελίες από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, προσέγγισαν αρκετά τις ανάγκες της πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας, σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΠ Βασίλη Κορκίδη που σχολιάζει ότι τα μέτρα αναγνωρίζουν ότι η μεσαία τάξη, οι οικογένειες, τα παιδιά, οι συνταξιούχοι, οι νέοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι αγρότες, οι δημόσιοι υπάλληλοι, και οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα δικαιούνται να συμμετέχουν ουσιαστικά στο «μέρισμα» της δημοσιονομικής διεύρυνσης και μεγέθυνσης της ελληνικής οικονομίας.

«Για την επιχειρηματική κοινότητα η πρώτη άποψη είναι πως μπορεί από όσα ζητήσαμε αρκετά να έμειναν εκτός, αλλά τουλάχιστον όσα εξαγγέλθηκαν έχουν μόνιμο χαρακτήρα», προσθέτει ο κ. Κορκίδης τονίζοντας ότι η παρέμβαση στη μελλοντική μείωση της προκαταβολής φόρου των επιχειρήσεων είναι μικρότερη των προσδοκιών της αγοράς, ενώ η αλλαγή στο τεκμαρτό εισόδημα αφορά μόνο σε μέρος των ελεύθερων επαγγελματιών. Ωστόσο ακούστηκαν μόνιμα μέτρα που μπορούν να ελαφρύνουν τα νοικοκυριά, να βελτιώσουν τη ρευστότητα και να ενισχύσουν την αγορά.

Το ΕΒΕΠ εκτιμά ότι οι «ΜμΕ και η μεσαία τάξη δεν πρέπει απλώς να αντέχει. Πρέπει να μπορεί να προοδεύει. Σαφώς και είμαστε υπέρ της προόδου και της ευημερίας…».