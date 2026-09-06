Χατζηδάκης: Δώσαμε όσα περισσότερα γινόταν – Θα θέλαμε να δώσουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη αλλά αυτή την ώρα δεν μπορούμε

«Θα θέλαμε να κάνουμε περισσότερα για όλες τις κοινωνικές ομάδες, αλλά υπάρχουν οι αντοχές της οικονομίας, του προϋπολογισμού και τα όρια που θέτουν οι κανόνες της ΕΕ τα οποία, αν τα ξεπεράσουμε, θα μπούμε σε περιπέτειες», σχολίασε ο Κωστής Χατζηδάκης για τα μέτρα της ΔΕΘ που εξήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, μίλησε για τα μέτρα σε συνέντευξη στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ όπως αναφέρθηκε σε μια σειρά από παρεμβάσεις που ενσωματώνονται στο καλάθι παροχών.

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«Κουμπαράς» για τη νέα γενιά

Όπως σχολίασε ο κ. Χατζηδάκης ο «κουμπαράς» για τη νέα γενιά είναι ένα κοινωνικό μέτρο που αποσκοπεί στη στήριξη των οικογενειών και συνδέεται προφανώς με το δημογραφικό. Ο λογαριασμός θα είναι κλειστός και θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί όταν το παιδί γίνεται 18 χρονών, γίνεται φοιτητής, σπουδαστής, κάνει ένα ξεκίνημα στη ζωή του.

Κόστος ηλεκτρικής ενέργειας

Για το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας σημείωσε ότι η ΔΕΗ ανακοίνωσε μια σημαντική πρωτοβουλία την προηγούμενη εβδομάδα, κατεβάζοντας τη χρέωση για το μπλε τιμολόγιο σε προ κρίσης επίπεδα. Όσοι θέλουν, έχουν τη δυνατότητα να το επιλέξουν. Και αυτό αποτελεί μήνυμα στις υπόλοιπες εταιρείες, να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Επιπλέον τον Ιανουάριο θα μειωθούν στο μισό οι χρεώσεις για τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Και στόχος είναι τα επόμενα τρία χρόνια να μειωθούν οι τιμές της ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30%. Αυτό θα γίνει επειδή εφαρμόζεται μια συγκεκριμένη πολιτική: διεύρυνση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο μείγμα παραγωγής και διεύρυνση της αποθήκευσης.

Τα υγρά καύσιμα

Για τα υγρά καύσιμα ηκυβέρνηση δεν έμεινε απαθής από τότε που ξεκίνησε η κρίση στον Κόλπο. Δόθηκαν επιδοτήσεις τόσο στην αρχή όσο και στη συνέχεια που συνδυάσαμε τις προσφορές των διυλιστηρίων με νέα κυβερνητική στήριξη. «Προχωρούμε έτσι μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου», τόνισε κ. αντιπρόεδρος της κυβέρνησης σημειώνοντας ότι θα παρακολουθείται η εικόνα μήνα-μήνα.

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Ηλικιακό όριο στους συνταξιούχους

Για το ηλικιακό όριο στο επίδομα των συνταξιούχων, σημείωσε ότι:

όλοι οι συνταξιούχοι θα δουν από την αρχή της χρονιάς μια καινούργια αύξηση με το γνωστό μαθηματικό τύπο

ανεξαρτήτως ύψους συντάξεων και χωρίς προσωπική διαφορά η οποία καταργείται από το 2027

το επίδομα που θεσπίστηκε, 250 ευρώ το οποίο ήταν περιορισμένο, διευρύνθηκε σε 300 ευρώ και τώρα γίνεται 400 ευρώ

αφορά στους συνταξιούχους άνω των 65 ετών που είναι και η συντριπτική πλειονότητα

Μόνιμοι επίδομα 500 ευρώ

Για το μόνιμο επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους, αφορά και τους υπαλλήλους υπουργείων και τους αστυνομικούς και τους στρατιωτικούς και τους εκπαιδευτικούς. Είναι ουσιαστικά μισό δώρο Χριστουγέννων. «Θα θέλαμε να δώσουμε 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Αυτή την ώρα δεν μπορούμε», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Πρόγραμμα Σπίτι μου ΙΙΙ

Για το πρόγραμμα «Σπίτι μου III» αυτήν την ώρα περίπου 25.000 ωφελούμενοι έχουν κερδίσει από τα δύο προηγούμενα προγράμματα «Σπίτι μου I» και «Σπίτι μου II», με φθηνά δάνεια. Στο επίπεδο της προσφοράς ακινήτων έχουν δοθεί σημαντικά κίνητρα στους ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά σπίτια, είναι αφορολόγητοι όταν ανοίξουν το σπίτι τους και το νοικιάσουν. «Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που επιστρέφει ένα ενοίκιο από πέρυσι στους ενοικιαστές. Και θα συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση», τόνισε.

Τεκμήρια ελεύθερων επαγγελματιών

Για τα τεκμήρια των ελεύθερων επαγγελματιών σημείωσε ότι η εφαρμογή του συνδέεται ευθέως με την εφαρμογή μιας σειράς άλλων μέτρων τεχνολογικής υφής τα οποία κάνουν το σύστημα πιο διαφανές. Αναφορά έγινε στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, τη σύνδεση των POS με τις ταμειακές μηχανές, το ψηφιακό δελτίο αποστολής, την καθολική εφαρμογή του MyData. Ακριβώς επειδή υπάρχουν παραπάνω εργαλεία, για όλους όσοι τα χρησιμοποιούν και είναι εντάξει στις υποχρεώσεις τους, αποσύρονται δύο τεκμήρια, αυτά που σχετίζονται με τη μισθοδοσία των εργαζομένων και τον κύκλο εργασιών. Είναι μία ελάφρυνση που για τον προϋπολογισμό σημαίνει 170 εκατ. ευρώ ετησίως.