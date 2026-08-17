Ο οίκος αξιολόγησης R&I αναβαθμίζει τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας

Σε αναβάθμιση των προοπτικών της ελληνικής οικονομίας από «σταθερές» σε «θετικές» (BBB positive) προχώρησε ο ιαπωνικός οίκος αξιολόγησης Rating and Investment Information (R&I), σε μια εξέλιξη που αποτυπώνει τη βελτίωση των δημοσιονομικών μεγεθών, την πορεία αποκλιμάκωσης του χρέους και τη σταθερότητα του τραπεζικού συστήματος.

Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι η ελληνική οικονομία θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με σταθερούς ρυθμούς, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα δίνει στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τα φορολογικά έσοδα, στη διατήρηση υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων και στην περαιτέρω μείωση του χρέους της Γενικής Κυβέρνησης.

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Παράλληλα, ο οίκος θεωρεί ότι η δημοσιονομική εικόνα της χώρας μπορεί να συνεχίσει να βελτιώνεται, μεταξύ άλλων επειδή η αύξηση των κρατικών δαπανών αναμένεται να παραμείνει περιορισμένη, λόγω των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημαντική είναι και η βελτίωση της εικόνας του χρηματοπιστωτικού τομέα, με τον R&I να επισημαίνει την πρόοδο στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Ο οίκος αφήνει, μάλιστα, ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω αναβάθμισης της πιστοληπτικής αξιολόγησης, εφόσον επιβεβαιωθεί ότι η νέα κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές θα συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της οικονομίας και τη δημοσιονομική σταθεροποίηση. Ο R&I αναφέρει ότι οι εκλογές αναμένεται να διεξαχθούν τον Ιούλιο του 2027.

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Ανάπτυξη κοντά στο 2%

Σύμφωνα με τον R&I, η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται ταχύτερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης, με το πραγματικό ΑΕΠ να αυξάνεται κατά 2,1% το 2025.

Η ανάπτυξη αποδίδεται κυρίως στην ιδιωτική κατανάλωση, η οποία ενισχύεται από την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος, στις τουριστικές εισροές, αλλά και στην ενίσχυση των επενδύσεων μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και των Ξένων Άμεσων Επενδύσεων.

Για το 2026, ο οίκος εκτιμά ότι οι βασικοί παράγοντες που στηρίζουν την ανάπτυξη δεν έχουν μεταβληθεί σημαντικά. Ωστόσο, προβλέπει ότι ο ρυθμός αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ θα είναι χαμηλότερος από το 2025, καθώς ο αυξανόμενος πληθωρισμός και οι εντάσεις στη Μέση Ανατολή, μεταξύ άλλων παραγόντων, επιβαρύνουν την οικονομική δραστηριότητα.

Παρά τις πιέσεις αυτές, ο R&I αναμένει ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει ισχυρό ρυθμό ανάπτυξης, κοντά στο 2%. Από το 2027 και μετά, εκτιμά ότι η οικονομική μεγέθυνση θα διατηρηθεί στο 1%, ενώ σημειώνει ότι η κυβέρνηση επιδιώκει να περιορίσει την εξάρτηση της οικονομίας από τον τουρισμό, προσελκύοντας και αναπτύσσοντας νέες επενδύσεις στη βιομηχανία.

Κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης τα «κόκκινα» δάνεια

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται και στον τραπεζικό τομέα.

Ο R&I επισημαίνει ότι η πρόοδος στην αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μέσω και του κυβερνητικού συστήματος εγγυήσεων, έχει οδηγήσει το ποσοστό των «κόκκινων» δανείων των ελληνικών τραπεζών κοντά στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Παράλληλα, η ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος έχει ενισχυθεί, χάρη στην αύξηση των εγχώριων καταθέσεων, ενώ οι τράπεζες διατηρούν το μετοχικό τους κεφάλαιο σε σταθερό επίπεδο.

Σε ό,τι αφορά το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, καταγράφεται έλλειμμα περίπου 6% του ΑΕΠ, το οποίο οφείλεται κυρίως στο σημαντικό εμπορικό έλλειμμα.

Ωστόσο, ο ιαπωνικός οίκος δεν θεωρεί το συγκεκριμένο έλλειμμα παράγοντα κινδύνου στην παρούσα συγκυρία. Όπως επισημαίνει, μέρος του αντανακλά την αύξηση των εισαγωγών που συνδέεται με τις ισχυρές επενδύσεις, ενώ ένα μέρος του ελλείμματος χρηματοδοτείται από άμεσες ξένες επενδύσεις.

Παράλληλα, το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντισταθμίζεται εν μέρει από το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών, με τον τουρισμό να αποτελεί τον βασικό παράγοντα.

Η σημασία του πλεονάσματος

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει ο R&I στη δημοσιονομική πορεία της Ελλάδας, καθώς επισημαίνει ότι το ισοζύγιο της Γενικής Κυβέρνησης καταγράφει πλεόνασμα από το 2024, ενώ το πρωτογενές πλεόνασμα υπερβαίνει το 4% του ΑΕΠ.

Σύμφωνα με την αξιολόγηση, η αύξηση των φορολογικών εσόδων συνδέεται με τα μέτρα για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται οι υποχρεωτικές ηλεκτρονικές πληρωμές, η ψηφιοποίηση της φορολογίας και η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Ο R&I εκτιμά, μάλιστα, ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα παραμείνει σταθερά και τα επόμενα χρόνια, στοιχείο που ενισχύει τη δημοσιονομική θέση της χώρας.

Σχετικά με το χρέος της Γενικής Κυβέρνησης ως ποσοστό του ΑΕΠ, ο οίκος διαπιστώνει ότι βρίσκεται σε καθοδική πορεία. Η πρόβλεψη του R&I είναι ότι η αναλογία χρέους προς ΑΕΠ θα συνεχίσει να μειώνεται, εκτιμώντας παράλληλα ότι η Ελλάδα θα διατηρήσει ικανοποιητική δανειστική ικανότητα.

Η εξέλιξη αυτή, σε συνδυασμό με τη διατήρηση των πρωτογενών πλεονασμάτων, τη βελτίωση του τραπεζικού συστήματος και την αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας, αποτελεί τον βασικό λόγο για τον οποίο ο ιαπωνικός οίκος μετακίνησε τις προοπτικές της ελληνικής αξιολόγησης από «σταθερές» σε «θετικές».