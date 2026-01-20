Ο παγκόσμιος τουρισμός σε επίπεδα ρεκόρ: Αύξηση 4% στις διεθνείς αφίξεις τουριστών το 2025

Οι διεθνείς αφίξεις τουριστών (σ.σ. επισκέπτες με τουλάχιστον μία διανυκτέρευση) σημείωσαν αύξηση 4% το 2025, καθώς οι περισσότεροι προορισμοί παγκοσμίως κατέγραψαν ισχυρά αποτελέσματα.

Σύμφωνα με το πρώτο Παγκόσμιο Βαρόμετρο Τουρισμού, εκτιμάται ότι 1,52 δισεκατομμύρια τουρίστες ταξίδεψαν στο εξωτερικό το 2025, σχεδόν 60 εκατομμύρια περισσότεροι από ό,τι το 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτοί οι αριθμοί αντικατοπτρίζουν μια επιστροφή στις τάσεις ανάπτυξης πριν από την πανδημία, πιο κοντά στη μέση ετήσια αύξηση 5% μεταξύ 2009 και 2019. Τα αποτελέσματα οφείλονται στην ισχυρή ζήτηση, την ισχυρή απόδοση από μεγάλες αγορές προέλευσης και τη συνεχιζόμενη ανάκαμψη των προορισμών στην Ασία και τον Ειρηνικό. Η αυξημένη αεροπορική συνδεσιμότητα και η βελτιωμένη διευκόλυνση της έκδοσης βίζας υποστήριξαν επίσης τα διεθνή ταξίδια το 2025.

Σύμφωνα με αυτό τον οργανισμό του ΟΗΕ, που έχει την έδρα του στη Μαδρίτη, ο αριθμός των διεθνών τουριστικών ταξιδιών, που πραγματοποιήθηκαν την περασμένη χρονιά, ξεπέρασε κατά 4% αυτόν του 2024 (1,4 δισεκατομμύριο), ενώ οι εισπράξεις έφθασαν σε όλο τον κόσμο το 1,9 τρισ. δολάρια, αυξημένες κατά 5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Μετά από ισχυρή ανάπτυξη το 2024, οι περισσότεροι προορισμοί συνέχισαν να απολαμβάνουν ισχυρά αποτελέσματα το 2025. Μεταξύ των προορισμών με διαθέσιμα στοιχεία για τους 12 μήνες του 2025, αρκετοί παρουσιάζουν διψήφια αύξηση στις διεθνείς αφίξεις, μεταξύ των οποίων η Βραζιλία (+37%), η Αίγυπτος (+20%), το Μαρόκο (+14%) και οι Σεϋχέλλες (+13%).

Έσοδα από τις εξαγωγές από τον τουρισμό

Τα μηνιαία στοιχεία δείχνουν ισχυρές δαπάνες των επισκεπτών καθ’ όλη τη διάρκεια του 2025, με τις προκαταρκτικές εκτιμήσεις να δείχνουν 1,9 τρισ. δολάρια σε έσοδα από τον διεθνή τουρισμό παγκοσμίως, σημειώνοντας αύξηση 5% από το 2024.

Τα συνολικά έσοδα από τις εξαγωγές από τον τουρισμό (συμπεριλαμβανομένων των εσόδων και των επιβατικών μεταφορών) εκτιμώνται σε 2,2 τρισ. δολάρια το 2025 με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα. Άλλα βασικά συμπεράσματα περιλαμβάνουν: