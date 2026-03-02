Ο πόλεμος στο Ιράν «φρενάρει» τις εκδόσεις ομολόγων στην Ευρώπη

Η παγκόσμια δυναμική για νέες εκδόσεις ομολόγων έχει φρενάρει, καθώς οι επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν προκάλεσαν αναταραχή στις αγορές και εκτίναξη των δεικτών πιστωτικού κινδύνου.

Αναλυτικότερα, οι επιθέσεις ΗΠΑ – Ισραήλ στο Ιράν κλιμακώθηκαν γρήγορα σε ευρύτερη σύρραξη το Σάββατο (28.2.2026), ανατρέποντας τον σχεδιασμό για μία ακόμη έντονη εβδομάδα στις αγορές ομολόγων. Τη Δευτέρα δεν υπήρξαν νέες εκδόσεις σε ευρώ, στερλίνα ή δολάριο από εταιρικούς, κρατικούς ή υπερεθνικούς εκδότες στην ευρωπαϊκή αγορά, σε πλήρη αντίθεση με τον αυξημένο ρυθμό συναλλαγών που είχε καταγραφεί μέχρι στιγμής μέσα στο 2026.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Βρισκόμαστε σε στάση αναμονής», ανέφερε ο Μάρκο Μπαλντίνι, επικεφαλής του παγκόσμιου συνδικάτου επενδυτικής βαθμίδας της Barclays. Όπως εξήγησε, οι καθιερωμένες πρωινές επικοινωνίες των τραπεζιτών με τους εκδότες για τον προγραμματισμό νέων συμφωνιών ακυρώθηκαν, λόγω του επιβαρυμένου κλίματος στις αγορές.

Οι εκδότες που εξέταζαν το ενδεχόμενο πώλησης ομολόγων επιλέγουν να μην προχωρήσουν, τα οποία ζήτησαν να μην κατονομαστούν και συζήτησαν ιδιωτικές λεπτομέρειες. Αρνήθηκαν να κατονομάσουν τους υποψήφιους δανειολήπτες. Οι πρωτογενείς αγορές στην Ασία παρουσίασαν επίσης αναταραχές, με την Abu Dhabi National Oil να λέγεται ότι θα καθυστερήσει την πρώτη της πώληση σε γιουάν, την οποία σχεδίαζε να πουλήσει αυτή την εβδομάδα.

Πριν από τη σύγκρουση στο Ιράν, οι πιστωτικές αγορές ήταν εύρωστες φέτος, ακόμη και εν μέσω του φόβου για την τεχνητή νοημοσύνη των τελευταίων εβδομάδων και των εντάσεων για τη Γροιλανδία τον Ιανουάριο. Ένα ρεκόρ χρέους 1,5 τρισ. δολαρίων συγκεντρώθηκε παγκοσμίως τους πρώτους δύο μήνες, χάρη σε ορισμένες εξαιρετικές συμφωνίες από εταιρείες τεχνολογίας και στην ισχυρή ζήτηση από τους επενδυτές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα πιστωτικά spreads άρχισαν να διευρύνονται την περασμένη εβδομάδα εν μέσω φόβων για την έκθεση των ιδιωτικών πιστωτικών εταιρειών σε επενδύσεις λογισμικού που απειλούνται από την Τεχνητή Νοημοσύνη. Οι ευρύτερες πιστωτικές αγορές συγκλονίστηκαν από την ανακοίνωση ότι η Blue Owl Capital έκλεινε οριστικά τις πύλες ενός από τα funds της, αυξάνοντας τα spreads σε έναν δείκτη ευρωπαϊκού χρέους με αξιολόγηση junk κατά 13 μονάδες βάσης υψηλότερα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

Παρόλα αυτά, τα spreads εξακολουθούν να είναι σχετικά χαμηλά σε σύγκριση με τα ιστορικά επίπεδα, και με τους δείκτες credit default swap και τα spreads ομολόγων να διευρύνονται περισσότερο τη Δευτέρα, οι δανειολήπτες και οι επενδυτές παίρνουν μια ανάσα.

Μετρητές Κινδύνου

Οι δείκτες πιστωτικού κινδύνου των ευρωπαϊκών εταιρειών αυξήθηκαν περισσότερο από τον Οκτώβριο στις συναλλαγές στις αρχές της συνεδρίασης και παραμένουν αυξημένοι, με τον όγκο συναλλαγών τόσο στους δείκτες υψηλής ποιότητας όσο και στους δείκτες junk credit default swap να είναι τουλάχιστον έξι φορές μεγαλύτερος από τον μέσο όρο, σύμφωνα με το Bloomberg. Τα υψηλής ποιότητας πιστωτικά spreads στην Ασία διευρύνθηκαν κατά περίπου 4 μονάδες βάσης, σύμφωνα με τους traders, σε τροχιά για τη μεγαλύτερη αύξηση των τελευταίων επτά μηνών.

Πριν από τις εχθροπραξίες του Σαββατοκύριακου, οι συμμετέχοντες στην ευρωπαϊκή αγορά ομολόγων ανέμεναν ότι ο Μάρτιος θα ξεκινούσε με μια υγιή ροή πωλήσεων, που διεξήχθη την Πέμπτη και την Παρασκευή της περασμένης εβδομάδας. Εκείνη την εποχή, όλοι οι ερωτηθέντες στην έρευνα είχαν προβλέψει πωλήσεις τουλάχιστον 25 δισ. ευρώ (29 δισ. ολάρια), με ορισμένους να προβλέπουν ακόμη και όγκους άνω των 50 δισ. ευρώ για αυτήν την εβδομάδα.

Οι τραπεζίτες στις ΗΠΑ θα αξιολογήσουν επίσης εάν θα ξεκινήσουν συμφωνίες εν μέσω της αστάθειας. Την περασμένη εβδομάδα, οι dealers είχαν προβλέψει περίπου 65 δισ. δολάρια σε πωλήσεις εταιρικών και χρηματοοικονομικών προϊόντων επενδυτικής βαθμίδας αυτή την εβδομάδα.

Εκδότες ομολόγων του Κόλπου

Ένας τομέας που θα παραμείνει στο επίκεντρο ακόμη και όταν οι δανειολήπτες αρχίσουν να επιστρέφουν είναι οι προοπτικές για τους εκδότες ομολόγων από την περιοχή του Κόλπου.

«Η διασυνδεδεμένη φύση των αγορών του GCC συχνά οδηγεί σε συγχρονισμένες κινήσεις περιουσιακών στοιχείων κατά τη διάρκεια περιόδων πίεσης, ανεξάρτητα από τα υποκείμενα θεμελιώδη μεγέθη», δήλωσε ο Απόστολος Μπάντης, διευθύνων σύμβουλος σταθερού εισοδήματος στην Union Bancaire Privee Ubp.

«Προς το παρόν, η υψηλή πιστοληπτική ποιότητα πολλών εκδοτών του GCC υποδηλώνει ότι οι άμεσες δράσεις αξιολόγησης είναι απίθανες», δήλωσε ο Bantis. Ωστόσο, οι τοπικές τράπεζες «ενδέχεται να αντιμετωπίσουν προκλήσεις εάν αυξηθούν οι εκροές ξένων κεφαλαίων, επηρεάζοντας ενδεχομένως την εμπιστοσύνη σε χρηματοοικονομικούς κόμβους όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι».

Εάν δεν υπάρξουν συμφωνίες ομολόγων σήμερα στην κύρια ευρωπαϊκή αγορά, θα είναι η πρώτη Δευτέρα χωρίς προσφορά ομολόγων φέτος.

Στην τοπική αγορά ελβετικού φράγκου, προσφέρεται μία συμφωνία. Η Mobimo Holding AG αξιοποιεί μια υπάρχουσα πώληση πράσινων ομολόγων για 50 εκατ.ελβετικά φράγκα (64 εκατ.δολάρια). Στην Ασία, τουλάχιστον τέσσερις δανειολήπτες προχώρησαν στις προγραμματισμένες πωλήσεις ομολόγων, συμπεριλαμβανομένων δύο κινεζικών χρηματοδοτικών φορέων τοπικής αυτοδιοίκησης και της κυβέρνησης της Μογγολίας.

Οι αγορές ομολόγων συνήθως ανακάμπτουν γρήγορα από τυχόν πισωγυρίσματα και ο προβλεπόμενος όγκος συναλλαγών για αυτήν την εβδομάδα υποδηλώνει ότι υπάρχει μια υγιής ροή προσφορών. Τα κρατικά ομόλογα της Γερμανίας και της Αυστρίας ανακοίνωσαν τη Δευτέρα σχέδια για νέες πωλήσεις ομολόγων σε ευρώ, γεγονός που υποδηλώνει ότι τουλάχιστον οι ασφαλέστεροι δανειολήπτες θα μπορούσαν να ανοίξουν ξανά την αγορά από την Τρίτη.