Ο χάρτης μείωσης των ελληνικών εξαγωγών

Κατά 7,3% μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2024, σύμφωνα με στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 4.357,1 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025 έναντι 4.700,6 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 7,3%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι υποχώρηση καταγράφηκε και στις εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 7.278,8 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, από 7.510,1 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, καταγράφοντας πτώση κατά 231,3 εκατ. ευρώ ή 3,1%. Ως αποτέλεσμα, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διευρύνθηκε, διαμορφούμενο στα -2.921,7 εκατ. ευρώ έναντι -2.809,5 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024, με την αύξηση να ανέρχεται σε 112,2 εκατ. ευρώ ή 4%.

Η βασική αιτία της πτώσης εντοπίζεται στον κλάδο των πετρελαιοειδών, γιατί αν εξαιρεθούν, παρατηρούνται οριακά αυξητικές τάσεις τόσο στις εξαγωγές όσο και στις εισαγωγές. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές χωρίς πετρελαιοειδή ανήλθαν σε 3.365,1 εκατ. ευρώ, έναντι 3.317,0 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 48,1 εκατ. ευρώ ή 1,5%. Αντίστοιχα, οι εισαγωγές διαμορφώθηκαν σε 6.027,9 εκατ. ευρώ, από 5.932,9 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση κατά 95,0 εκατ. ευρώ ή 1,6%.

Ως εκ τούτου, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου διαμορφώθηκε στα -2.662,8 εκατ. ευρώ, έναντι -2.615,9 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2024, παρουσιάζοντας επιδείνωση κατά 46,9 εκατ. ευρώ ή 1,8%.

Εξέλιξη των εξαγωγών ανά κλάδο

Πετρελαιοειδή (-27,4%)

Ο κλάδος των πετρελαιοειδών παρουσίασε τη μεγαλύτερη πτώση (-27,4%) τον Ιούλιο του 2025, με τις εξαγωγές να διαμορφώνονται σε 1,082,7 δισ. ευρώ έναντι 1,491,4 δισ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2024. Η μείωση κατά 408,7 εκατ. ευρώ οφείλεται κυρίως στη μεταβλητότητα των διεθνών τιμών ενέργειας. Δεδομένου ότι τα πετρελαιοειδή αποτελούν παραδοσιακά μεγάλο ποσοστό των ελληνικών εξαγωγών, η πτώση αυτή είχε καθοριστική επίδραση στη συνολική εικόνα, οδηγώντας σε μείωση του εξαγωγικού συνόλου κατά 7,3%.

Τρόφιμα (+17,5%)

Ο κλάδος των τροφίμων σημείωσε την εντυπωσιακότερη άνοδο τον Ιούλιο του 2025, με εξαγωγές 814,6 εκατ. ευρώ, έναντι 693 εκατ. ευρώ τον περσινό Ιούλιο. Η αύξηση αυτή (+17,5%) δείχνει τη σταθερή διεθνή ζήτηση για ελληνικά αγροδιατροφικά προϊόντα.

Βιομηχανικά προϊόντα (-1,6%)

Παρά τη μικρή υποχώρηση, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων διατηρούνται σε σχετικά υψηλά επίπεδα, σημειώνοντας 729 εκατ. ευρώ από 740 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Χημικά (+4,0%)

Με εξαγωγές 612,1 εκατ. ευρώ έναντι 588,8 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρονιά, ο κλάδος των χημικών παραμένει σε αναπτυξιακή πορεία, παρουσιάζοντας αύξηση 4%.

Μηχανήματα – Οχήματα (-5,8%)

Η πτώση στις εξαγωγές (-5,8%) καταδεικνύει αδυναμία του κλάδου να διατηρήσει τα περσινά επίπεδα, που από 461,6 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν σε 434,7 εκατ. ευρώ.

Διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (-6,6%)

Με εξαγωγές 306,3 εκατ. ευρώ έναντι 327,9 εκατ. ευρώ, ο κλάδος κατέγραψε αξιοσημείωτη πτώση (-6,6%) τον Ιούλιο του 2025.

Ποτά – Καπνά (-8,4%)

Ο κλάδος, επίσης, υποχώρησε στα 149,3 εκατ. ευρώ τον φετινό Ιούλιο από 163 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 8,4%.

Πρώτες Ύλες (-7,3%)

Η πτώση στις εξαγωγές πρώτων υλών ανέρχεται σε 7,3%, καθώς καταγράφηκαν 124,7 εκατ. ευρώ τον φετινό Ιούλιο έναντι 134,5 εκατ. ευρώ πέρυσι.

Λίπη – Έλαια (+7,6%)

Με εξαγωγές 92 εκατ. ευρώ, ο κλάδος σημείωσε αισθητή αύξηση 7,6% από τον περασμένο Ιούλιο που ήταν στα 85,5 εκατ. ευρώ.

Μη ταξινομημένα προϊόντα (-7,3%)

Η πτώση στα μη ταξινομημένα προϊόντα φθάνει το 7,3%, με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε 11,7 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, έναντι 12,6 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024.