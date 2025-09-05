Μακρο-οικονομία

Πτώση 7,3% στις ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο 2025

Η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε στα 4.357,1 εκατ. ευρώ έναντι 4.700,6 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
Κατά 7,3% μειώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιούλιο του 2025, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα (5.9.2025) η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ).

Συγκεκριμένα, με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, η συνολική αξία των ελληνικών εξαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 4.357,1 εκατ. ευρώ (5.103,2 εκατ. δολάρια) έναντι 4.700,6 εκατ. ευρώ (5.114,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 7,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 48,1 εκατ. ευρώ δηλαδή 1,5% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 52,4 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Παράλληλα, η συνολική αξία των εισαγωγών, κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε στο ποσό των 7.278,8 εκατ. ευρώ (8.473,5 εκατ. δολάρια) έναντι 7.510,1 εκατ. ευρώ (8.121,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2024 παρουσιάζοντας μείωση 3,1%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 95,0 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,6%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 72,5 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,2%, σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 ανήλθε σε 2.921,7 εκατ. ευρώ (3.370,3 εκατ. δολάρια) έναντι 2.809,5 εκατ. ευρώ (3.007,4 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 4,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση του ελλείμματος κατά 46,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 1,8%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά τον μήνα Ιούλιο 2025 παρουσίασε αύξηση κατά 20,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,8% σε σχέση με τον μήνα Ιούλιο 2024.

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025, η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 47.954,7 εκατ. ευρώ (52.811,5 εκατ. δολάρια) έναντι 49.633,3 εκατ. ευρώ (53.519,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 3,4%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.549,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,2% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.450,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,9%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Η συνολική αξία των εξαγωγών, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, ανήλθε στο ποσό των 28.471,8 εκατ. ευρώ (31.530,1 εκατ. δολάρια) έναντι 30.060,7 εκατ. ευρώ (32.611,4 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 5,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 1.025,2 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 1.075,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,1%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2024.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Ιουλίου 2025 ανήλθε σε 19.482,9 εκατ. ευρώ (21.281,4 εκατ. δολάρια) έναντι 19.572,6 εκατ. ευρώ (20.908,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του 2024, παρουσιάζοντας μείωση 0,5%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 524,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,3% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 375,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 2,3%.

