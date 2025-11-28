Μακρο-οικονομία

ΟΔΔΗΧ: Νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων
Percentage sign on top of coin stacks before blue financial graph. Horizontal composition with copy space. Business and finance concept.
Σε νέα έκδοση εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας θα προχωρήσει την ερχόμενη εβδομάδα το Ελληνικό Δημόσιο, τα οποία θα μπορούν να προμηθευτούν και ιδιώτες επενδυτές, όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Την Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 θα διενεργηθεί δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Δημοσίου, σε άυλη μορφή, ποσού 500 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 4 Δεκεμβρίου 2026. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι η Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 (Τ+2).

Παράλληλα με τη δημοπρασία, το Ελληνικό Δημόσιο παρέχει τη δυνατότητα σε φυσικά πρόσωπα (ιδιώτες) να προμηθευτούν τους εν λόγω τίτλους μέσω δημόσιας εγγραφής σε οποιαδήποτε τράπεζα ή χρηματιστηριακή εταιρία, με ανώτατο ποσό ονομαστικής αξίας για κάθε φυσικό πρόσωπο τα 15.000 ευρώ. Η τιμή διάθεσης θα είναι η τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price). Το συνολικό ποσό των τίτλων που θα διατεθούν μέσω αυτής της διαδικασίας θα ανακοινωθεί μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής.

Η περίοδος εγγραφών ξεκινά από Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 έως και την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αγορά των τίτλων είναι η καταχώρησή τους σε μερίδα του Σ.Α.Τ. Η διαδικασία ανοίγματος τέτοιας μερίδας γίνεται μέσω των παραπάνω φορέων διάθεσης, με απαραίτητα δικαιολογητικά την Αστυνομική Ταυτότητα και τον ΑΦΜ.

Υπενθυμίζεται ότι, τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα μπορούν να προμηθεύονται κρατικά χρεόγραφα (Έντοκα Γραμμάτια ή Ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου) μέσω των τραπεζών και των χρηματιστηριακών Εταιριών, σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνήθεις διαδικασίες.

