Παπαθανάσης: 2,5 εκατ. ευρώ για χρηματοδότηση υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας

Με την επένδυση επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 94%
Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκος Παπαθανάσης
Χρηματοδότηση από το Ειδικό Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2021-2025 εξασφαλίζεται για χρηματοδότηση υποδομών προσβασιμότητας του Δήμου Εορδαίας, σύμφωνα με απόφαση του Νίκου Παπαθανάση.

Ειδικότερα, η απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, προβλέπει χρηματοδότηση για τις ενεργειακές παρεμβάσεις, τη συντήρηση και τη δημιουργία υποδομών προσβασιμότητας στο Δημαρχείο Εορδαίας.

Συγκεκριμένα, το έργο αφορά στη λειτουργική, αισθητική και ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου που στεγάζει το Δημαρχείο Εορδαίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο ορόφους με υπόγειο και στέγη και έχει συνολικό εμβαδόν 1981,83 τ.μ..

Οι λειτουργικές και αισθητικές επεμβάσεις αφορούν τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς χώρους του Δημαρχείου, ενώ μέσω της ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου επιτυγχάνεται σημαντική μείωση της ετήσιας κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας κατά 94% και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά περίπου 290.000 τόνους ανά έτος, διασφαλίζοντας την εξοικονόμηση των ενεργειακών πόρων και αύξηση της διάρκειας ζωής τόσο των συστημάτων του κτιρίου όσο και του κτιριακού κελύφους.

Η πράξη εντάσσεται στον Άξονα Προτεραιότητας «Πράσινες πόλεις» και δικαιούχος ορίστηκε ο Δήμος Εορδαίας.

