Εμπορικό έλλειμμα: Άνοιξε η «ψαλίδα» κατά 14,3% τον Φεβρουάριο παρά τη χαμηλότερη πίεση από τα καύσιμα

Στα 2,79 δισ. ευρώ «άνοιξε» τον Φεβρουάριο το εμπορικό έλλειμμα της χώρας, καθώς η αύξηση των εισαγωγών και η πτώση των εξαγωγών δείχνουν ότι η πίεση στο ισοζύγιο δεν προέρχεται μόνο από τα καύσιμα.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 14,3% σε σχέση με τον Φεβρουάριο του 2025, ενώ ακόμη και χωρίς τα καύσιμα η επιδείνωση παρέμεινε σχεδόν στο ίδιο επίπεδο, με άνοδο 13,9%. Η αύξηση κατά 348,9 εκατ. ευρώ ή 14,3% έρχεται σε έναν μήνα κατά τον οποίο οι εισαγωγές κινήθηκαν ανοδικά, ενώ οι εξαγωγές γύρισαν σε αρνητικό έδαφος.

Η συνολική αξία των εισαγωγών διαμορφώθηκε σε 6,71 δισ. ευρώ, έναντι 6,51 δισ. ευρώ τον Φεβρουάριο του 2025, καταγράφοντας αύξηση 3,1%. Αντίθετα, οι εξαγωγές υποχώρησαν στα 3,92 δισ. ευρώ, από 4,07 δισ. ευρώ πέρυσι, με μείωση 3,6%.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το έλλειμμα αυξήθηκε επίσης κατά 13,9%, ενώ χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία η αύξηση παρέμεινε στο ίδιο ποσοστό. Αυτό σημαίνει ότι η διεύρυνση του εμπορικού κενού δεν εξηγείται μόνο από τις διακυμάνσεις στην ενέργεια, αλλά συνδέεται και με την ευρύτερη απόκλιση ανάμεσα στην εισαγωγική ζήτηση και την εξαγωγική επίδοση.

Στο δίμηνο Ιανουαρίου – Φεβρουαρίου 2026 το έλλειμμα έφτασε τα 5,64 δισ. ευρώ, από 5,28 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025, σημειώνοντας αύξηση 6,9%. Η εικόνα αυτή διαμορφώθηκε παρότι οι συνολικές εισαγωγές στο δίμηνο μειώθηκαν κατά 1,8%, στα 13,22 δισ. ευρώ. Η πίεση προήλθε κυρίως από τη μεγαλύτερη πτώση των εξαγωγών, οι οποίες μειώθηκαν κατά 7,5%, στα 7,58 δισ. ευρώ.

Η διαφοροποίηση φαίνεται και στη γεωγραφική κατανομή των συναλλαγών. Τον Φεβρουάριο, οι εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση μειώθηκαν κατά 1%, ενώ οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 8,1%. Στις εξαγωγές, οι αποστολές προς την ΕΕ αυξήθηκαν κατά 1,9%, όμως οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 11,1%, περιορίζοντας τη συνολική επίδοση.

Χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές τον Φεβρουάριο αυξήθηκαν κατά 5,2%, στα 5,37 δισ. ευρώ, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν οριακά κατά 0,3%, στα 3,12 δισ. ευρώ. Στο ίδιο μέγεθος, οι εισαγωγές από τρίτες χώρες αυξήθηκαν κατά 16,8%, ενώ οι εξαγωγές προς τρίτες χώρες μειώθηκαν κατά 4,3%.

Στο δίμηνο, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι εισαγωγές παρέμειναν σχεδόν σταθερές, με άνοδο 0,4%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 1,8%. Χωρίς πετρελαιοειδή και πλοία, το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε κατά 3,7%, στα 4,30 δισ. ευρώ.