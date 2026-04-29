ΤτΕ: Μειωμένες οι καταθέσεις νοικοκυριών τον Μάρτιο – Αυξημένες των επιχειρήσεων

Μείωση κατά 352 εκατ. ευρώ εμφάνισαν οι καταθέσεις ιδιωτών και μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων τον Μάρτιο του 2026, έναντι αύξησης κατά 74 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 3,8% από 3,9% τον προηγούμενο μήνα, όπως έδειξαν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Αντιθέτως, σύμφωνα με την ΤτΕ, οι καταθέσεις από επιχειρήσεις αυξήθηκαν κατά 2,48 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 514 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε στο 10,2% από 10,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, οι καταθέσεις των Μη Χρηματοπιστωτικών Επιχειρήσεων (MXE) αυξήθηκαν κατά 2,474 δισ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 824 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκαν κατά 4 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 310 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα αυξήθηκαν κατά 2,126 δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2026, έναντι μείωσης κατά 440 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 5,4% από 5,6% τον προηγούμενο μήνα.

Τέλος αύξηση κατά 394 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, τον Μάρτιο του 2026, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 66 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής αυξήθηκε στο 17,4% από -0,8% τον προηγούμενο μήνα

Στο σκέλος των δανείων η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις, τον Μάρτιο του 2026, ήταν θετική κατά 2,28 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,24 δισ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε στο 10,1% από 9,9% τον προηγούμενο μήνα.

Ειδικότερα, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις (ΜΧΕ) διαμορφώθηκε στο 10,4% από 10,3% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 2,15 δισ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 965 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησης των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αυξήθηκε στο 7,4% από 5,8% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της χρηματοδότησής τους ήταν θετική κατά 68 εκατ. ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 279 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Θετική κατά 112 εκατ. ευρώ ήταν η μηνιαία καθαρή ροή της τραπεζικής χρηματοδότησης προς τους ιδιώτες (στεγαστικά και καταναλωτικά δάνεια) και τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα, τον Μάρτιο του 2026, έναντι θετικής καθαρής ροής 28 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της χρηματοδότησής τους διαμορφώθηκε στο 2,7% από 2,6% τον προηγούμενο μήνα.

Συνολικά, o ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής τραπεζικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώθηκε στο 7,6% από 7,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν θετική κατά 2,39 δις . ευρώ, έναντι θετικής καθαρής ροής 1,26 δις ευρώ τον προηγούμενο μήνα.