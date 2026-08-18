Πάει πίσω το cold ironing στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Ραφήνας και Κυλλήνης

Δεν έγιναν δεκτά από τη ρυθμιστική αρχή ενέργειας τα έργα που σχεδιάζει ο ΔΕΔΔΗΕ για το λεγόμενο cold ironing στα λιμάνια της Ηγουμενίτσας, Ραφήνας και Κυλλήνης, ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στον ευρύτερο κρατικό σχεδιασμό.

Να σημειώσουμε ότι το cold ironing αφορά την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας σε ελλιμενισμένα πλοία, ώστε να μπορούν να προμηθεύονται ρεύμα από το δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, μειώνοντας έτσι την κατανάλωση καυσίμων και βελτιώνοντας το περιβαλλοντικό τους αποτύπωμα και τη ρύπανση στα λιμάνια.

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Η συγκεκριμένη ηλεκτρική αναβάθμιση των λιμένων συνιστά δέσμευση που έχει αναλάβει η χώρα μας και καλείται να την υλοποιήσει ως το 2030 με βάση τους ευρωπαϊκούς στόχους.

Στο πενταετές σχέδιο ανάπτυξης του ΔΕΔΔΗΕ που εγκρίθηκε πρόσφατα από τη ΡΑΑΕΥ περιλαμβανόταν το cold ironing σε τρία ακόμη λιμάνια, την Ηγουμενίτσα, τη Ραφήνα και την Κυλλήνη. Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 7,14, 6,53 και 0,4 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για την περίοδο ως το 2030.

Εντούτοις, η ΡΑΑΕΥ διατύπωσε τις αντιρρήσεις της στη συμπερίληψη των παραπάνω έργων στο σχέδιο. Όπως σημείωσε, προκύπτει ότι ένα μεγάλο μέρος τους θα κατασκευαστεί εντός των εγκαταστάσεων των λιμανιών που είναι περιοχές ευθύνης των αρμόδιων Οργανισμών Διαχείρισης. Από τα μέχρι στιγμής δεδομένα προκύπτει ότι δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως το πλαίσιο εκτέλεσης των εν λόγω εργασιών και ποιος θα αναλάβει την υλοποίησή τους και το σχετικό κόστος.

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Ως εκ τούτου η Αρχή έκρινε ότι τα εν λόγω έργα δεν είναι ακόμα ώριμα προς υλοποίηση και θα πρέπει να επανυποβληθούν προς έγκριση σε επόμενο πενταετές σχέδιο αμέσως μόλις ολοκληρωθεί το πλαίσιο εκτέλεσής τους από την Πολιτεία.

Από την πλευρά του, ο κλάδος βλέπει πολλά κενά στον όλο σχεδιασμό για το cold ironing. Σε εκδήλωση που διοργανώθηκε πρόσφατα εκφράστηκαν προβληματισμοί και έντονες αμφιβολίες για το αν η χώρα μας θα μπορέσει να τηρήσει την προθεσμία του 2030.

Στο επίκεντρο βρίσκονται προκλήσεις που έχουν να κάνουν με θέματα χωροταξίας, αδειοδοτήσεων, δυνατότητας αναβάθμισης του δικτύου, αλλά και χρηματοδότησης. Στο τραπέζι έχουν πέσει αρκετές προτάσεις, τις οποίες επεξεργάζεται η ΡΑΑΕΥ και το ΥΠΕΝ, προκειμένου να καταλήξουν σε μια ρεαλιστική λύση, που θα λαμβάνει υπόψη και τις ιδιαιτερότητες του κάθε λιμένα.