Πακέτο ΔΕΘ: Στα 1,7 δισ. ευρώ ο λογαριασμός των νέων μόνιμων μέτρων στήριξης – Οικογένειες με παιδιά και ένστολοι οι κερδισμένοι

Στα 1,7 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει εν τέλει ο λογαριασμός του «πακέτου» της ΔΕΘ, ξεπερνώντας το όριο του 1,5 δισ. ευρώ όπως αρχικώς είχε σχεδιαστεί με τη μεσαία τάξη, τις οικογένειες με παιδιά και τους ένστολους να λαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της «πίττας» που θα μοιραστεί.

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας χθες στο ΕΡΤ news, για πρώτη φορά άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να διατεθεί μεγαλύτερος δημοσιονομικός χώρος για παροχές, σημειώνοντας χαρακτηριστικά: «το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός θα είναι 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ, ίσως και λίγο παραπάνω».

Ο «πήχης» τοποθετήθηκε υψηλότερα μετά τη δημοσιοποίηση και των νεότερων οριστικών στοιχείων για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα οποία έδειξαν πρωτογενές πλεόνασμα 7,9 δισ. ευρώ στο επτάμηνο του έτους. Οι φορολογικές εισπράξεις ανήλθαν την περίοδο Ιανουαρίου- Ιουλίου 2025 σε 40,4 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 2,15 δισ. ευρώ ή 5,6% έναντι του στόχου. Τα έσοδα από ΦΠΑ ανήλθαν σε 15,7 δισ. ευρώ και είναι αυξημένα έναντι του στόχου κατά 357 εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα των φόρων εισοδήματος ανήλθαν σε περίπου 15 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του στόχου κατά 1,316 δισ. ευρώ. Ο Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων είναι αυξημένος κατά 907 εκατ. ευρώ, των Νομικών Προσώπων κατά 59 εκατ. ευρώ και οι Λοιποί Φόροι Εισοδήματος είναι αυξημένοι κατά 350 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

Υπό το …φως των νέων δημοσιονομικών συνθηκών, ιδιαίτερης αντιμετώπισης θα τύχουν οι οικογένειες με παιδιά.

«…Αυτοί που έχουν περισσότερα μέλη στην οικογένειά τους θα κερδίσουν περισσότερα», είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης αναφερόμενος στο δημογραφικό το οποίο χαρακτήρισε ως το «νούμερο ένα εθνικό θέμα».

«Η κυβέρνηση η δική μας από την πρώτη στιγμή έδωσε έμφαση, θεσπίζοντας το επίδομα γέννησης τότε και στη συνέχεια προστέθηκαν κι άλλα μέτρα. Πέρυσι επίσης στη ΔΕΘ παρουσιάστηκαν καμιά 20αριά διαφορετικά μέτρα για το συγκεκριμένο ζήτημα, καλύπτοντας διάφορους τομείς. Και φέτος είναι ζήτημα προτεραιότητας και γι’ αυτό στις φοροελαφρύνσεις οι οικογένειες και ιδιαίτερα οι οικογένειες με περισσότερα παιδιά θα έχουν κεντρικό ρόλο. Είναι υποχρέωσή μας συνειδησιακή. Είναι υποχρέωσή μας κοινωνική. Είναι υποχρέωσή μας εθνική», συμπλήρωσε.

Τα μέτρα που θα εξαγγελθούν για τη στήριξη των οικογενειών με παιδιά στη Δ.Ε.Θ. φέρνουν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις στα πρόσθετα αφορολόγητα όρια που παρέχονται με τη μορφή εκπτώσεων φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα. Δηλαδή, σημαντικά ωφελημένες από τις επικείμενες αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος θα είναι και οι οικογένειες με 1,2 και 3 προστατευόμενα τέκνα. Για τις οικογένειες με 1 και 2 τέκνα εξετάζεται η αύξηση των αφορολογήτων ορίων κατά 1.000-2.000 ευρώ για κάθε παιδί, ενώ για τις τρίτεκνες οικογένειες ενδέχεται η αύξηση να είναι μεγαλύτερη σε ύψος για το τρίτο παιδί ή και για όλα.

Συνολικά, οι οικογένειες με 1 έως 3 προστατευόμενα τέκνα οι οποίες υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις το 2024 για το έτος 2023 ανήλθαν σε 1.260.681 και οι φόροι εισοδήματος που πλήρωσαν έφθασαν τα 4,57 δισ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα:

616.119 οικογένειες με 1 παιδί πλήρωσαν συνολικά φόρους εισοδήματος 2 δισ. ευρώ.

536.495 οικογένειες με 2 παιδιά πλήρωσαν συνολικά φόρους εισοδήματος 2,18 δισ. ευρώ

108.067 οικογένειες με 3 παιδιά πλήρωσαν συνολικά 381,39 εκατ. ευρώ φόρους εισοδήματος.

Ο συνολικός αριθμός των πολυτέκνων οικογενειών, ανήλθε σε 22.542 ενώ ο συνολικός φόρος εισοδήματος που κατέβαλαν ήταν 55,76 εκατομμύρια ευρώ.

Οι ένστολοι

Μια ακόμα κοινωνική ομάδα που αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ είναι οι ένστολοι.

Ο πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει ένα νέο γύρο αυξήσεων, από το 2026, με το ακριβές ποσοστό της αύξησης να είναι ακόμα άγνωστο.

Υπενθυμίζεται ότι από την 1η Ιουλίου 2025, τέθηκε σε εφαρμογή η χορήγηση του νέου επιδόματος «Ιδιαίτερων Συνθηκών Εργασίας και Επικινδυνότητας» ύψους 100 ευρώ μηνιαίως, το οποίο καλύπτει όλα τα στελέχη, ανεξαρτήτως βαθμού ή προϋπηρεσίας.

Επιπλέον αυξήσεις στις Ένοπλες Δυνάμεις (Οκτώβριος 2025)

Ακόμα από την 1η Οκτωβρίου, πάνω από 80.000 στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα δουν νέες αυξήσεις που φτάνουν συνολικά το 20% σε σχέση με τον Μάρτιο. Παρόμοια αύξηση προβλέπεται και για την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το Λιμενικό, με τις τελικές αποδοχές τους να αυξάνονται επίσης από 13% έως 20%.

Άλλες παρεμβάσεις

Όσον αφορά στις υπόλοιπες παρεμβάσεις, περιλαμβάνουν αλλαγές στην κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, μειώσεις φόρων για ενοίκια, «κούρεμα» τεκμηρίων, βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα για τους αυτοαπασχολούμενους και αυξήσεις μισθών για τους ένστολους.

Πιο συγκεκριμένα, περισσότεροι από 2,5 εκατ. φορολογούμενοι με εισοδήματα άνω των 10.000 ευρώ θα δουν μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης από το 2026. Οι αλλαγές θα γίνουν άμεσα ορατές μέσω της μικρότερης παρακράτησης στις μηνιαίες αποδοχές και τις συντάξεις. Σχεδιάζονται νέοι ενδιάμεσοι συντελεστές, με τον εισαγωγικό 9% να παραμένει αμετάβλητος και τον ανώτατο 44% να εφαρμόζεται σε εισοδήματα άνω των 50.000 – 55.000 ευρώ.

Το οικονομικό επιτελείο επικεντρώνεται και στην αναλογικότερη κατανομή των φορολογικών βαρών στα εισοδήματα από ενοίκια, με ειδική μέριμνα για τους εκμισθωτές με μεσαία εισοδήματα. Στόχος είναι να δοθούν κίνητρα ώστε να δηλώνονται τα πραγματικά μισθώματα, να περιοριστεί η εκτόξευση των τιμών στα ενοίκια και να βγουν στην αγορά χιλιάδες κλειστά ακίνητα. Στο πλαίσιο αυτό, εξετάζονται δύο σενάρια, με το επικρατέστερο να προβλέπει την προσθήκη ενός ενδιάμεσου συντελεστή ανάμεσα στο 15% με 35% που εφαρμόζεται σήμερα για το τμήμα εισοδήματος από 12.001 έως 35.000 ευρώ. Υπάρχει βέβαια και η πρόταση μείωσης του συντελεστή 15%, που ισχύει σήμερα για τα εισοδήματα έως 12.000 ευρώ, στην περιοχή του 7%- 8% για το τμήμα του εισοδήματος έως 5.000 ευρώ και διατήρησή του από τα 5.001 έως 12.000 ευρώ, η οποία όμως, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, έχει αποδυναμωθεί.

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, θα έχουν κέρδος από τις αλλαγές στην φορολογική κλίμακα και τις βελτιώσεις στο τεκμαρτό σύστημα, με τη μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος στο 90% του κατώτατου μισθού.

Από το 2026 προβλέπεται «κούρεμα» κατά 30% των τεκμηρίων διαβίωσης και πλήρης κατάργηση σε βάθος χρόνου με την επέκταση των ηλεκτρονικών συναλλαγών.