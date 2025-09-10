Συμβαίνει τώρα:
Παπασταύρου για την κοινοπραξία Chevron – Helleniq Energy: Η Ελλάδα βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια

Ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Ελλάδας
Ο Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Ένα σημαντικό βήμα ολοκληρώθηκε σήμερα (10.9.2025) με τη λήξη της προθεσμίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος στον διεθνή διαγωνισμό παραχώρησης θαλάσσιων οικοπέδων νότια της Κρήτης και της Πελοποννήσου για έρευνες υδρογονανθράκων.

Για ενεργειακή αυτάρκεια και γεωπολιτική ισχύ, έκανε λόγο ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου με αφορμή την προσφορά Chevron – Helleniq Energy για τα θαλάσσια οικόπεδα νότια της Κρήτης και Πελοποννήσου.

Με την ολοκλήρωση του Διεθνούς Διαγωνισμού για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου, και σε συνέχεια ανακοίνωσης της HELLENiQ Energy, από κοινού με τη Chevron, για υποβολή προσφοράς, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κ. Σταύρος Παπασταύρου, δήλωσε:

«Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας». 

 

«Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες».

