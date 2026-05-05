Ο Πιερρακάκης ζητά αντεπίθεση της Ευρώπης απέναντι στην ενεργειακή κρίση

Με ιδιαίτερα θερμό τρόπο μίλησε ο υπουργός Οικονομικών, Κυριάκος Πιερρακάκης, για τις ευκαιρίες που έχει η Ευρώπη ώστε να χαράξει δρόμο απέναντι στην ενεργειακή κρίση, που κάνει ολοένα και δυσκολότερη την καθημερινότητα πολιτών και επιχειρήσεων.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης σε ομιλία του στο Ευρωκοινοβούλιο ως πρόεδρος του Eurogroup, ξεκαθάρισε ότι η ενεργειακή κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο με στοχευμένες κινήσεις. καθώς πλέον «υπάρχει κατακερματισμός στην παγκόσμια οικονομία και κινούμαστε σε μια νέα τάξη πραγμάτων παγκοσμίως».

Ανάμεσα σε άλλα, ο πρόεδρος του Eurogroup κάλεσε όλες τις χώρες της Ευρωζώνης να ενωθούν σε μια δύναμη που θα είναι ικανή να διαμορφώνει και να αποφασίζει για το μέλλον της.

«Σε αυτό το περιβάλλον η Ευρώπη δεν μπορεί να παραμένει μια γεωγραφική ζώνη που απλώς αντιδρά. Πρέπει να γίνουμε μια δύναμη. Μια δύναμη που επιλέγει, διαμορφώνει και αποφασίζει για το μέλλον της. Η οικονομία της Ευρωζώνης έδειξε μεγάλη ανθεκτικότητα μετά τους εξωγενείς κλυδωνισμούς και τις επιθέσεις που δέχτηκε στην πανδημία, τον αδικαιολόγητο πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, την ελληνική κρίση και τους εμπορικούς τριγμούς.

Τώρα έχουμε μια ενεργειακή κρίση στην Ευρώπη και το ερώτημα είναι αν μπορούμε να έχουμε αυτή την ενεργειακή κρίση να επηρεάζει πάλι τις οικονομίες μας και να δείχνει ότι έχουμε στρατηγικές εξαρτήσεις. Γι’ αυτό η ενέργεια είναι συνώνυμο της κυριαρχίας, της ασφάλειας και της προστασίας των πολιτών. Είναι δύσκολο να προβλέψουμε πόσο σοβαρές θα είναι οι προεκτάσεις της ενεργειακής κρίσης».

Ο ρόλος της ΕΚΤ

Αναφερόμενος στις κινήσεις της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας ως προς τα επιτόκια, (ΕΚΤ), ο Κ. Πιερρακάκης ανέφερε πως η νομισματική πολιτική είναι σε καλή κατάσταση και πρόσθεσε ότι η δημοσιονομική πολιτική των κρατών – μελών θα παίξει σημαντικό ρόλο.

«Το Eurogroup παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις, αξιοποιώντας αναλύσεις της Επιτροπής, της ΕΚΤ, του ΔΝΤ και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. Επιτρέψτε μου να εστιάσω στην νομισματική πολιτική. Λάβαμε υπόψη όσα ανέφερε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ την περασμένη εβδομάδα. Η ΕΚΤ θα πράξει ό,τι χρειαστεί. Η νομισματική πολιτική είναι σε καλή κατάσταση και προσηλωμένη στην επαναφορά του πληθωρισμού στον στόχο του 2%. Η σταθερότητα των τιμών αποτελεί τη βάση της εμπιστοσύνης των πολιτών, όμως και η δημοσιονομική πολιτική έχει καθοριστικό ρόλο σε αυτό».

Οι υποδείξεις του ΔΝΤ

Σχετικά με τον ρόλο του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), στάθηκε στα όσα έχει τονίσει το ΔΝΤ για κακό σενάριο, που σχετίζεται με άστοχα μέτρα των κυβερνήσεων ως προς την καταπολέμηση της κρίσης, ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών στάθηκε στο ότι η Ευρωζώνη θα καταφέρει στο τέλος να αντέξει και αυτό το σοκ.

«Επιτρέψτε μου να προσθέσω ότι στο χθεσινό Eurogroup είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρουσίαση από το ΔΝΤ. Δύο σημεία ξεχωρίζουν: πρώτον, τα μη στοχευμένα μέτρα καταλήγουν κυρίως να ωφελούν τους πιο εύπορους αντί για τους πιο αδύναμους, με αναλογία 3 προς 1 τόσο στα καύσιμα όσο και στην ηλεκτρική ενέργεια. Γι’ αυτό και η Επιτροπή προωθεί μέτρα στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα ως τα καταλληλότερα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον.

Δεύτερον, το ΔΝΤ έδειξε ότι ο αντίκτυπος της κρίσης είναι κατά 12% μικρότερος χάρη στη διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών από το 2022. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι τα μέτρα πρέπει αφενός να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα, αφετέρου να ευθυγραμμίζονται με τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ – επενδύσεις σε δίκτυα, αποθήκευση και ενεργειακή κυριαρχία.

Το Eurogroup θα συνεχίσει να παρακολουθεί και να συντονίζει τις εθνικές δημοσιονομικές πολιτικές και θα προβούμε στην αποτίμηση της δημοσιονομικής κατεύθυνσης τον Ιούλιο. Είμαι αισιόδοξος ότι η οικονομία της ευρωζώνης μπορεί να αντέξει αυτό το νέο σοκ. Ωστόσο, όπως έχω επισημάνει, η ανθεκτικότητα δεν αποτελεί στρατηγική ανάπτυξης αλλά άμυνα. Η Ευρώπη πρέπει πλέον να περάσει στην επίθεση».