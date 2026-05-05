Θεοδωρικάκος: Δικό μας το νομοσχέδιο για «κόφτη» στα πανωτόκια – Επίθεση σε ΠΑΣΟΚ για προσπάθεια σφετερισμού του

Ο υπουργός Ανάπτυξης, Τάκης Θεοδωρικάκος, εξαπέλυσε επίθεση στο ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας το πως προσπαθεί να σφετεριστεί το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης που βάζει τέλος στις κρυφές χρεώσεις και τα πανωτόκια στα καταναλωτικά δάνεια.

Όπως επισημαίνει σε δήλωση του ο Τάκης Θεοδωρικάκος, το ΠΑΣΟΚ ψεύδεται με το να λέει ότι το πλαφόν στις χρεώσεις δανείων είναι δική του ιδέα. Ο υπουργός ξεκαθάρισε πως η κυβέρνηση πήγε παρακάτω, προς όφελος των πολιτών, τις ευρωπαϊκές οδηγίες, μέσω του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί στη Βουλή μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Τα καταναλωτικά δάνεια, τα επισκευαστικά δάνεια και οι κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις είναι ασφαλώς ένα θέμα που αφορά πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας και πολλά νοικοκυριά. Η κυβέρνηση, το υπουργείο Ανάπτυξης, εφαρμόζοντας ευρωπαϊκές οδηγίες, αλλά και προχωρώντας πολλά βήματα παρακάτω, έχει ετοιμάσει την σχετική νομοθετική πρωτοβουλία.

Μεταξύ άλλων, νομοθετούμε ότι θα υπάρχει ένα ανώτατο όριο, ένα πλαφόν μεταξύ 30% και 50% του αρχικού κεφαλαίου του δανείου, για να μην πιέζονται ακόμα περισσότερο και δυσανάλογα οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πάρει το δάνειο».

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο, τα όσα έχει καταφέρει η κυβέρνηση επί του θέματος ενοχλούν την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Καλεί την αξιωματική αντιπολίτευση να αφήσει να τα ψέματα «και όταν έρθει η ώρα στη Βουλή να ψηφίσει το νομοσχέδιο προστασίας των καταναλωτών μαζί με τη Νέα Δημοκρατία».