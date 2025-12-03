Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες

Δηλώσεις του ΥΠΕΝ Σταύρου Παπασταύρου μετά τη συνάντησή του στην Ουάσιγκτον με τον ΥΠΕΣ των ΗΠΑ Doug Burgum
Ο Doug Burgum και ο Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Εσωτερικών των ΗΠΑ Doug Burgum και ο Σταύρος Παπασταύρου στο υπουργείο Εσωτερικών των ΗΠΑ

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, συνάντησε σήμερα (3.12.2025) στην Ουάσιγκτον τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του National Energy Dominance Council, Doug Burgum στο υπουργείο Εσωτερικών.

Στο περιθώριο της συνάντησης εργασίας ο Σταύρος Παπασταύρου προέβει στην ακόλουθη δήλωση: «Συναντήθηκα σήμερα με τον υπουργό Εσωτερικών και επικεφαλής του Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας των ΗΠΑ, Doug Burgum. Με τον κ. Burgum έχουμε μια στενή συνεργασία, που μας επιτρέπει να “τρέχουμε” γρήγορα και να υλοποιούμε τις ενεργειακές συμφωνίες που υπεγράφησαν τον προηγούμενο μήνα στο Ζάππειο. Δηλαδή, την ερευνητική γεώτρηση της ExxonMobil, της Hellenic Energy και της Energean στην Ελλάδα, τη Συμφωνία για τον Κάθετο Διάδρομο για μια περιοχή 100 εκατομμυρίων ανθρώπων και την προμήθεια αμερικανικού φυσικού αερίου από ελληνικές εταιρείες».

«Συμφωνίες οι οποίες δημιουργούν ευκαιρίες για την πατρίδα μας, νέες ποιοτικές θέσεις εργασίας, θωρακίζουν την εθνική μας ασφάλεια και ενισχύουν τη γεωστρατηγική μας θέση. Προχωρούμε με σχέδιο, αποφασιστικότητα και αυτοπεποίθηση. Η χώρα μας είναι ενεργειακός κόμβος και αξιόπιστος τόπος επενδύσεων για τις αμερικανικές εταιρείες», κατέληξε ο ΥΠΕΝ.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Μακρο-οικονομία
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
90
89
76
61
56
Μακρο-οικονομία: Περισσότερα άρθρα
Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Αξιοποιούμε την ανταλλαγή πληροφοριών και ενισχύουμε τη φορολογική συμμόρφωση
Το ελληνικό παράδειγμα δείχνει πώς οι εθνικές πρωτοβουλίες μπορούν να αποτελέσουν πρότυπο και μοχλό διαμόρφωσης παγκόσμιας συνεργασίας και βέλτιστων πρακτικών, υπογραμμίζει ο κ. Πιτσιλής
Πιτσιλής (ΑΑΔΕ): Αξιοποιούμε την ανταλλαγή πληροφοριών και ενισχύουμε τη φορολογική συμμόρφωση
Αγρότες: Στα 500 εκατ. ευρώ οι πληρωμές μέχρι την Παρασκευή – Εξετάζεται η παράταση του φθηνού ρεύματος
O YΠΑΑΤ Κώστας Τσιάρας, ανέφερε πως ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ζήτησε ήδη να εξεταστεί η δυνατότητα παράτασης της ευνοϊκής τιμής «9,2 λεπτά ανά κιλοβατώρα» για το αγροτικό ρεύμα
Ένας αγρότης σε τρακτέρ οργώνει χωράφι
Newsit logo
Newsit logo