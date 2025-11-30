Μακρο-οικονομία

Παπασταύρου: Κατατέθηκε η σύμβαση Chevron – Helleniq Energy στο Ελεγκτικό Συνέδριο

Η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σημειώνει μετρήσιμη βελτίωση, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον τομέα του χρόνου απονομής δικαιοσύνης, υπογράμμισε ο Υπουργός
Ο Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ

Στην στρατηγική σημασία των ενεργειακών συμφωνιών που υλοποιεί η Ελλάδα και στη συντριπτική αποδοχή τους από την κοινωνία αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ), Σταύρος Παπασταύρου, σε συνέντευξή του στον Real FM 97,8.

«Η αποδοχή τους, όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις σε όλες τις ηλικίες και ιδεολογικές τοποθετήσεις, επιβεβαιώνει ότι αυτές οι στρατηγικές πρωτοβουλίες έχουν εθνικό και όχι κομματικό περιεχόμενο. Έχουν να κάνουν με το μέλλον της χώρας και των παιδιών μας», τόνισε ο (ΥΠΕΝ), Σταύρος Παπασταύρου.

Σημαντική για την αξιοπιστία της χώρας έναντι ξένων επενδυτών, σύμφωνα με τον κ. Παπασταύρου, είναι η συνέπεια στις προθεσμίες και η τήρηση των συμφωνημένων χρονοδιαγραμμάτων. Υπογράμμισε ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια σημειώνει μετρήσιμη βελτίωση, τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και στον τομέα του χρόνου απονομής δικαιοσύνης.

Επιπλέον, ο Υπουργός επιβεβαίωσε ότι η σύμβαση της Chevron-HelleniqEnergy κατατέθηκε την Παρασκευή στο Ελεγκτικό Συνέδριο και εκτίμησε ότι, εφόσον ολοκληρωθεί ο έλεγχος, θα μπορούσε να πάει στη Βουλή τον Ιανουάριο του 2026. Αυτό θα ανοίξει τον δρόμο για τις πρώτες σεισμικές και γεωφυσικές έρευνες από την κοινοπραξία. «Απαιτείται η μέγιστη δυνατή εθνική συναίνεση στον τομέα της ανάπτυξης των υδρογονανθράκων», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι η παρουσία των μεγαλύτερων ενεργειακών ομίλων στον κόσμο αποτελεί «ψήφο εμπιστοσύνης για την Ελλάδα» και δείχνει ότι ο υποθαλάσσιος πλούτος της χώρας έχει σημαντικό ενδιαφέρον.

Σχετικά με τη λειψυδρία, ο κ. Παπασταύρου τόνισε ότι η Ελλάδα αντιμετωπίζει την κλιματική κρίση με σχέδιο και ρεαλισμό. «Από το 2022 παρατηρείται σταδιακή μείωση περίπου 250 εκατ. κυβικών μέτρων νερού τον χρόνο, λόγω μειωμένων βροχοπτώσεων, αυξημένης εξάτμισης και κατανάλωσης», εξήγησε, προσθέτοντας ότι το νερό παραμένει δημόσιο αγαθό και η χώρα χρειάζεται εξορθολογισμό των 740 οργανισμών που ασχολούνται με αυτό.

Όσον αφορά τη μεταρρύθμιση των πολεοδομιών, σημείωσε ότι υπάρχουν 147 δήμοι χωρίς Υπηρεσίες Δόμησης (ΥΔΟΜ) και πως επιχειρείται η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού φορέα που θα συγκεντρώνει όλες τις υπηρεσίες για το ακίνητο, απλοποιώντας διαδικασίες και ψηφιοποιώντας τις υπηρεσίες για την επόμενη δεκαετία.

Κλείνοντας, ο Υπουργός τόνισε ότι οι ενεργειακές και υδρολογικές πολιτικές της κυβέρνησης έχουν κοινό στόχο: «Να θωρακίσουμε τη χώρα, να ενισχύσουμε την ενεργειακή και υδατική ασφάλεια και να δημιουργήσουμε συνθήκες σταθερότητας και προοπτικής για τις επόμενες γενιές».

