Παπασταύρου: Σε δύο εβδομάδες η Chevron για τις υπογραφές στην Ελλάδα – Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου

Στις κρίσιμες ενεργειακές εξελίξεις που αφορούν τον Κάθετο Διάδρομο, τη συνεργασία με τη Chevron, τις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας και τα μέτρα για την καθημερινότητα των πολιτών, αναφέρθηκε σήμερα (2.2.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στην ΕΡΤ.

Όπως τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου η πρόσφατη απόφαση της Ευρώπης για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο έως το 2027 συνιστά αλλαγή ισορροπιών στην ευρύτερη περιοχή, καθώς «δεν μπορεί από τη μία να στηρίζεται η Ουκρανία, που δέχεται παράνομη εισβολή, και από την άλλη να χρηματοδοτείται η Ρωσία». Στο νέο αυτό περιβάλλον, η Ελλάδα, μέσω του Κάθετου Διαδρόμου, αποκτά ρόλο εναλλακτικού ενεργειακού διαδρόμου προς την Ευρώπη.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Η επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου αλλάζει τις ισορροπίες. Δημιουργεί εναλλακτικές διαδρομές για την Ευρώπη αναβαθμίζει τον ρόλο της Ελλάδας ως αξιόπιστου ενεργειακού κόμβου στην περιοχή και περιορίζει τον ενεργειακό ρόλο της Τουρκίας. Είναι ζήτημα εθνικού συμφέροντος και στρατηγικής επιλογής. Είναι κάτι πολύ παραπάνω από ένας διάδρομος φυσικού αερίου, είναι ένας διάδρομος εμπορίου, μεταφορών, διασύνδεσης», ανέφερε χαρακτηριστικά και επανέλαβε ότι όταν μιλάμε για τον Κάθετο Διάδρομο «μιλάμε για σύνθετο εγχείρημα χωρίς προηγούμενο. Δεν είναι ούτε απλό ούτε στιγμιαίο, αλλά στρατηγικό».

Αναφερόμενος στις διεθνείς εξελίξεις, σημείωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στην επιτυχία του Κάθετου Διαδρόμου, καθώς έχει ήδη ανακοινωθεί η σύγκληση συνάντησης υπουργών Ενέργειας των εμπλεκόμενων χωρών στις 24 Φεβρουαρίου. Παράλληλα, επεσήμανε ότι η επιτυχία του έργου αποτελεί ζήτημα εθνικής στρατηγικής, υπογραμμίζοντας πως «δεν έχει να κάνει με κόμματα ή πρόσωπα, αλλά με τη χώρα μας».

Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία με τη Chevron, ο υπουργός δήλωσε ότι «πέρασε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και στις επόμενες δύο εβδομάδες έρχεται η ηγεσία της Chevron στην Ελλάδα για να υπογράψουμε τις τέσσερις συμβάσεις», διευκρινίζοντας ότι αμέσως μετά η διαδικασία προχωρά στη Βουλή. Όπως σημείωσε, «πριν περάσει ένας χρόνος από τη στιγμή που το ανακοινώσαμε, σε χρόνο ρεκόρ, η χώρα μας ολοκλήρωσε όλα τα θεσμικά στάδια για να προχωρήσουμε με τη Chevron», ενώ έθεσε ως σαφή στόχο «στο δεύτερο μισό του 2026 να ξεκινήσουν οι γεωφυσικές και σεισμικές έρευνες».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο κ. Παπασταύρου αναφέρθηκε επίσης στα ζητήματα της καθημερινότητας και ειδικότερα στις τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, επισημαίνοντας ότι «για τρίτο συνεχόμενο μήνα οι τιμές παραμένουν αμετάβλητες», σε μια περίοδο που η χονδρική τιμή στην Ευρώπη παρουσιάζει αυξητικές τάσεις, σημειώνοντας ότι αυτό συνιστά ένδειξη σταθεροποίησης. Ειδική αναφορά έκανε στο νέο πορτοκαλί τιμολόγιο, εξηγώντας ότι από την 1η Φεβρουαρίου αφορά τους μεγάλους καταναλωτές και από την 1η Απριλίου θα είναι διαθέσιμο και για τα νοικοκυριά, με προϋπόθεση την ύπαρξη έξυπνου μετρητή. Όπως εξήγησε, το μέτρο επιτρέπει την αξιοποίηση της χαμηλότερης τιμής χονδρικής τις μεσημβρινές ώρες λόγω Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και «θα μπορούσε να οδηγήσει σε μείωση της τιμής από 10% έως 18%».

Αναφερόμενος στη βιομηχανία, τόνισε ότι η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας αποτελεί προτεραιότητα της Κυβέρνησης και ότι η στήριξη θα γίνει «σε συνεργασία και συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Παράλληλα, στάθηκε στο ζήτημα της ρευματοκλοπής, επισημαίνοντας ότι οι έλεγχοι έχουν εντατικοποιηθεί, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για «σκανδαλώδη και κοινωνικά άδικη πρακτική, που επιβαρύνει τους συνεπείς καταναλωτές».

Αναφερόμενος στη συνταγματική αναθεώρηση τόνισε, ότι «θα πρέπει να μπορέσουμε να έχουμε τη μέγιστη δυνατή θεσμική ανανέωση έτσι ώστε η χώρα μας να είναι έτοιμη για αυτό που έρχεται για το αύριο. Και είναι μια συζήτηση που θα γίνει ώριμα, θεσμικά και θα αποδείξει και η αντιπολίτευση πόσο έτοιμη είναι για να μπορέσει να προχωρήσει σε μια θεσμική συζήτηση για το μέλλον της χώρας μας.

Κλείνοντας, ο κ. Παπασταύρου επανέλαβε την ανάγκη συναινέσεων στα μεγάλα εθνικά ζητήματα, τονίζοντας ότι «πρέπει να μπορούμε να συμφωνούμε στα μεγάλα», καθώς οι ενεργειακές επιλογές της χώρας και η αναβάθμιση της γεωπολιτικής της θέσης αποτελούν ζητήματα που υπερβαίνουν τις κομματικές γραμμές και αφορούν το μέλλον της Ελλάδας.