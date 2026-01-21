Παπασταύρου: Στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων, όπου η Ελλάδα είναι ιδρυτικό μέλος

Στη συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων, συμμετείχε σήμερα (21.1.2026) ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου κατόπιν πρόσκλησης του υπουργού Περιβάλλοντος, Υδάτων και Γεωργίας του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, Abdulrahman bin Abdulmohsen AlFadley.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της έναρξης λειτουργίας του Οργανισμού, μετά την υπογραφή του Καταστατικού Χάρτη από τα ιδρυτικά κράτη-μέλη και επικεντρώθηκε στις πρόσφατες εξελίξεις που αφορούν τη λειτουργία του, στην πορεία κύρωσης του Καταστατικού Χάρτη από τα κράτη-μέλη, καθώς και στον προγραμματισμό της πρώτης Γενικής Συνέλευσης. Σημειώνεται ότι ιδρυτικά μέλη του Οργανισμού είναι η Σαουδική Αραβία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Μαυριτανία, η Σενεγάλη, το Πακιστάν, το Κατάρ και το Κουβέιτ.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπογράμμισε τη σημασία της διεθνούς συνεργασίας για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προκλήσεων στον τομέα της διαχείρισης των υδατικών πόρων, καθώς και επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να συμμετέχει ενεργά σε πολυμερείς πρωτοβουλίες που προάγουν, τόσο την βιώσιμη ανάπτυξη, όσο και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η συμμετοχή της Ελλάδας στις εργασίες του Παγκόσμιου Οργανισμού Υδάτων εντάσσεται στη συνολική στρατηγική διεθνών συνεργασιών της χώρας για καταπολέμηση φαινομένων λειψυδρίας και αξιοποίησης καλών πρακτικών διαχείρισης υδάτων.