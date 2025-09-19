Συμβαίνει τώρα:
Παπασταύρου: «Τσίμπησαν» οι τιμές ρεύματος το Σεπτέμβριο – Ανοιχτό το ενδεχόμενο μέτρων στήριξης για επιχειρήσεις ενόψει του χειμώνα

Αυτή την περίοδο εξετάζεται μια λύση για τις βιομηχανίες, αλλά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια
Ο Σταύρος Παπασταύρου
Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου / ΑΠΕ-ΜΠΕ / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ / ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ

Τις σκέψεις του ΥΠΕΝ αναφορικά με το κόστος του ηλεκτρικού ρεύματος ανέλυσε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας σήμερα (19.9.2025) στο Open.

Όπως τόνισε ο Σταύρος Παπασταύρου, σε σχέση με τον φτηνό Αύγουστο υπάρχει κάποια αύξηση στην τιμή της χονδρικής του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά θα πρέπει να κλείσει ο μήνας για να αντληθούν συμπεράσματα.

Το σίγουρο είναι ότι ο πρωτοβουλία του πρωθυπουργού για την ευρύτερη αγορά της περιοχής μας λειτούργησε και οι ελληνικές προτεραιότητες έχουν γίνει και προτεραιότητες της ΕΕ, ανέφερε ο υπουργός.

Σχετικά με τα χρωματιστά τιμολόγια και το γεγονός ότι μεγάλο μέρος των καταναλωτών παραμένει στα ακριβά πράσινα προϊόντα, ο κ. Παπασταύρου διευκρίνισε ότι η κυβέρνηση δεν μπορεί να καθοδηγήσει τον πολίτη. Όμως, μπορεί να τον ενημερώσει καλύτερα και σχεδιάζει βελτιωμένα μέτρα στο εξής προς αυτή την κατεύθυνση.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις ο υπουργός είπε ότι εξετάζεται αυτή την περίοδο μια λύση για τις βιομηχανίες, αλλά με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια. Ταυτόχρονα, το ΥΠΕΝ εξετάζει πιθανή επανάληψη μέτρων στήριξης προς επιχειρήσεις, όπως τα αρτοποιεία, ενόψει του χειμώνα, όταν οι τιμές κατά κανόνα ακριβαίνουν.

Μακρο-οικονομία
