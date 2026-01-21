Παπαθανάσης: Έργα 577,2 εκατ. ευρώ για Περιφερειακή Ανάπτυξη σε Θεσσαλία, Ήπειρο και Νότιο Αιγαίο

Τα έργα των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης (ΠΠΑ) για τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και το Νότιο Αιγαίο εγκρίθηκαν με αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκου Παπαθανάση, στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΕΠΑ) 2026 – 2030.

Συγκεκριμένα, ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων φτάνει τα 577,2 εκατομμύρια ευρώ, συμπεριλαμβάνοντας και την υπερδέσμευση, σύμφωνα με τον Νίκο Παπαθανάση.

Στόχος είναι η περιφερειακή και τοπική ανάπτυξη να βρεθεί στο επίκεντρο της αξιοποίησης των εθνικών πόρων, ενισχύοντας την ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας και προάγοντας την κοινωνική πρόοδο.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Θεσσαλίας: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε197 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέρχονται στα 256,1 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 41,27%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 27,77%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 14,47%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 10,55%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 3,91%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 1,57%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 0,46%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ηπείρου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε133 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Ηπείρου ανέρχονται στα 172,9 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 48,1%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 22,5%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 9,77%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 9,02%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7,5%. Διοικητική Υποστήριξη 2,25%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός 0,75%.

Περιφερειακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου: Ο αρχικός προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 114 εκατ. ευρώ, ενώ με την υπερδέσμευση οι συνολικοί διαθέσιμοι πόροι για νέες αναπτυξιακές παρεμβάσεις στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου ανέρχονταιστα148,2 εκατ. ευρώ. Η κατανομή του αρχικού προϋπολογισμού του Προγράμματος σε αναπτυξιακούς στόχους, όπως αυτή προτάθηκε από την Περιφέρεια και εγκρίθηκε κατόπιν αξιολόγησης και εισήγησης της Γενικής Γραμματείας ΠΔΕ και ΕΠΑ, έχει ως εξής: Ανάπτυξη Υποδομών και Μεταφορών 44%. Καινοτομία, Εξωστρέφεια και Ανταγωνιστικότητα 16%. Πολιτική Προστασία και Αντιμετώπιση της Κλιματικής Κρίσης 13%. Κοινωνική Συνοχή και Ανάπτυξη 13%. Πράσινη Ανάπτυξη και Πράσινος Μετασχηματισμός 7%. Ψηφιακός Μετασχηματισμός και Τεχνητή Νοημοσύνη 5%. Υποστήριξη Προγραμμάτων 2%.

Είχε προηγηθεί η έγκριση των Περιφερειακών Προγραμμάτων Ανάπτυξης για τις Περιφέρειες Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας και Κρήτης. Στο αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα αναμένεται η έγκριση των αντίστοιχων Προγραμμάτων Ανάπτυξης και για τις άλλες Περιφέρειες της χώρας.