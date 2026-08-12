Παπαθανάσης: Πάνω από 1 δισ. ευρώ το πακέτο της ΔΕΘ – Ποιοι θα είναι οι κερδισμένοι

Πάνω από 1 δισ. ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, όπως δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, μιλώντας στo ΕΡΤnews.

Ο Νίκος Παπαθανάσης διευκρίνισε ότι οι τελικές αποφάσεις για το πακέτο της ΔΕΘ ανήκουν στον πρωθυπουργό, ενώ ανέφερε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οι οικογένειες, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και οι νέοι.

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Το πακέτο της ΔΕΘ και η ρήτρα διαφυγής

Ο Νίκος Παπαθανάσης επισήμανε ότι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη ΔΕΘ, θα ξεπεράσει το 1 δισ. ευρώ.

Όπως διευκρίνισε, οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν από τον πρωθυπουργό και θα αφορούν το διαθέσιμο δημοσιονομικό περιθώριο για το 2027.

Ο αναπληρωτής υπουργός συνέδεσε τις δυνατότητες για νέες παρεμβάσεις με τη δημοσιονομική πορεία της χώρας και τη λεγόμενη «ρήτρα διαφυγής».

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Όπως εξήγησε, η Ελλάδα έχει υποβάλει αίτημα για την ενεργοποίησή της, ώστε να υπάρξει πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος για έργα που σχετίζονται με την ενεργειακή ανθεκτικότητα.

Η δυνατότητα αυτή μπορεί να δημιουργήσει επιπλέον δημοσιονομικό χώρο για τα επόμενα έτη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι ολόκληρο το ποσό θα κατευθυνθεί άμεσα σε μέτρα για το 2027.

Τα 23 δισ. ευρώ για την επόμενη μέρα

Αναφερόμενος στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ο αναπληρωτής υπουργός υποστήριξε ότι δεν σημαίνει το τέλος των αναπτυξιακών χρηματοδοτήσεων.

Όπως ανέφερε, το δανειακό σκέλος του Ταμείου έχει επιτευχθεί σε ποσοστό 100%, ενώ το σκέλος των επιδοτήσεων πρέπει να ολοκληρωθεί έως τις 31 Αυγούστου, με την ολοκλήρωση των απαιτούμενων έργων.

Για την επόμενη ημέρα, η κυβέρνηση έχει σχεδιάσει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, μέσω του οποίου κινητοποιούνται συνολικά 23 δισ. ευρώ εθνικών πόρων, έναντι 10 δισ. ευρώ του προηγούμενου προγράμματος.

Οι πόροι θα κατευθυνθούν σε έργα και παρεμβάσεις, ενώ στη στρατηγική περιλαμβάνονται επίσης χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενεργειακή ανθεκτικότητα και τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας.

Παράλληλα, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε στο Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, μέσω του οποίου προβλέπονται παρεμβάσεις για τη στήριξη ευάλωτων νοικοκυριών και μικρών επιχειρήσεων, τη στέγαση, τις μεταφορές και την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας.

«Δεν θα υπάρξει ύφεση»

Ο αναπληρωτής υπουργός απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης μπορεί να οδηγήσει σε επιβράδυνση ή ύφεση της ελληνικής οικονομίας.

«Δεν θα υπάρξει ύφεση», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να αναπτύσσεται με ρυθμό υψηλότερο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Παράλληλα, στάθηκε στη μείωση της ανεργίας, την οποία τοποθέτησε στο 8%, από περίπου 18% στο παρελθόν, καθώς και στη δημιουργία περισσότερων από 600.000 θέσεων εργασίας.

Όπως ανέφερε, η αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος δεν προκύπτει μόνο από επιδοματικές παρεμβάσεις, αλλά και από τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την αύξηση των μισθών και τη μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων.

Ο Νίκος Παπαθανάσης υπενθύμισε τέλος ότι η περσινή φορολογική μεταρρύθμιση περιλάμβανε μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών και φορολογικό συντελεστή 9% για νέους από 25 έως 30 ετών, υποστηρίζοντας ότι οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις ενίσχυσαν το διαθέσιμο εισόδημα.